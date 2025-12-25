Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Paola Jara y Jessi Uribe enternecen al revelar cómo fue su primera Navidad junto a su hija Emilia

Paola Jara y Jessi Uribe mostraron cómo fue su primera celebración navideña junto a su hija Emilia y dejaron ver parte de su rostro.

Paola Jara y Jessi Uribe
Así fue la primera Navidad de Paola Jara y Jessi Uribe. (AFP: Frazer Harrison)

Paola Jara y Jessi Uribe enternecieron a sus seguidores en la noche de Navidad al compartir unas imágenes de cómo fue su primera celebración de esta fecha junto a su hija Emilia.

¿Cómo celebraron Paola Jara y Jessi Uribe la Navidad?

La pareja de cantantes no cabe de la dicha en el último mes con la llegada de su primera hija, Emilia, quien nació el pasado 19 de noviembre.

Los cantantes han estado compartiendo novedades de cómo han vivido esta etapa en donde decidieron dedicarle toda su atención y por eso estuvieron ausentes de redes sociales.

Precisamente, en los últimos días la pareja se mostrado activa compartiendo fotos y contenido en alusión a su bebé, así lo hicieron en la celebración de la Navidad.

La pareja mostró que celebró esta fecha de manera tranquila en familia y en su dulce morada en donde posaron junto a Emilia.

Paola Jara dejó emotivo mensaje previo a dar a luz
Paola Jara y Jessi Uribe pasaron su primera Navidad con su bebé. (Fotos Canal RCN)

¿Cuáles fueron las emotivas fotos de Navidad Jessi Uribe y Paola Jara?

La pareja de cantantes compartieron un par de fotografías en donde se mostraron luciendo unos sacos navideños de color blanco con detalles en rojo y azul y un estampado en el medio de Mickey Mouse.

Paola Jara y Jessi Uribe se mostraron enfocados en su bebé, a quien sostenían en sus brazos en la mitad entre los dos. Emilia por su parte lució toda de rojo.

Junto a las imágenes, la pareja de artista dejó un mensaje de feliz Navidad para sus seguidores y aseguraron que estaban con toda la fe que Jesús llegara a su hogar y al de sus fanáticos.

Feliz Navidad. Jesús nace en tu hogar.


Como era de esperarse esta imágenes de la celebración de Jessi Uribe y Paola Jara han provocado un sinfín de reacciones en su mayoría de encanto y ternura por su primera celebración de Navidad con Emilia.

¿Jessi Uribe y Paola Jara mostraron el rostro de Emilia en celebración de Navidad?

Algo que enterneció a los fanáticos de la pareja fue que en sus fotografías dejaron ver nuevos detalles del rostro de Emilia como su cabello y parte del rostro.

Sin embargo, cabe resaltar que Jessi Uribe y Paola Jara dejaron claro antes del nacimiento de su bebé que no mostrarían el rostro de su bebé.

La pareja aseguró que esta decisión la habían tomado por experiencia del cantante santandereano, quien ha recibido malos comentarios con sus otros cuatro hijos de personas malintencionadas, por eso, decidieron proteger a Emilia de las redes.

Nació la hija de Paola Jara y Jessi Uribe
Paola Jara y Jessi Uribe celebraron Navidad con su hija. (AFP / Frazer Harrison - Foto: Freepik)
