Reconocida periodista de Mañana Express del Canal RCN reveló que está embarazada: así lo anunció

Una conocida periodista del Canal RCN confirmó en medio de la celebración de Nochebuena que está esperando su primer bebé.

¿Cuál fue la periodista del Canal RCN que confirmó que está embarazada?

La reportera de Mañana Express, Catalina López, les reveló a sus seguidores a través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram que están a la dulce espera de su primer bebé.

La periodista posó junto al árbol de Navidad de su casa en donde apareció su esposo dándole un beso en la barriguita.

Catalina también compartió fotos de la ecografía que se hizo y hasta de la prueba de embarazo con la que confirmó sus presentimientos.

Periodista de RCN compartió noticia de su embarazo. (Foto de Freepik)

Unas imágenes en las que dejó ver la gran felicidad de su pareja y suya por la llegada de su primer hijo, siendo esta fecha la oportunidad de darles la noticias a sus seguidores.

¿Qué mensaje dejó la periodista de RCN junto a las fotos de su embarazo?

La periodista junto a las emotivas fotografías dejó un mensaje en alusión a la Navidad y la llegada de su primer bebé.

Catalina aseguró que junto a su pareja no tenían nada que pedirle a la vida y a Dios porque ya los había premiado con el mayor regalo.

Esta vez no tenemos nada que pedir porque estamos agradecidos de recibir la mayor bendición que ha cambiado nuestras vidas para siempre.

La presentadora aseguró que no cabían de la dicha ante la llegada de su primer hijo y que estaban ansiosos por conocerlo.

Estamos felices, emocionados y esperándote con muchas ansias. Desde el día uno eres amada



Como era de esperarse, esta noticia de la periodista tiene felices a sus amigos, colegas y seguidores, quienes le han dejado mensajes de felicitación por esta noticia y nueva etapa en sus vidas.