Venus Williams se casó con Andrea Preti: este fue el lujoso regalo de Serena

Venus Williams se casó con Andrea Preti en Florida luego de una celebración privada de varios días.

Venus Williams se casó con Andrea Preti
Venus Williams se casó con Andrea Preti. Foto AFP

La boda de Venus Williams con el actor italiano Andrea Preti en Florida no solo estuvo marcada por varios días de celebraciones privadas, sino también por gestos especiales de su entorno más cercano.

Uno de los más comentados fue uno de los regalos que les hizo Serena Williams, hermana menor de la novia. Entre los distintos eventos organizados durante los festejos, destacó un paseo en yate por la costa de Florida, completamente coordinado por Serena.

¿Cuál fue el regalo que Serena Williams le dio a Venus en su boda?

La experiencia reunió a familiares y amigos cercanos de la pareja y se convirtió en uno de los momentos más exclusivos de la celebración. El recorrido marítimo se sumó a la agenda de actividades que se desarrollaron a lo largo de cinco días, junto a cenas privadas y encuentros deportivos.

¿Cuál fue el regalo que Serena Williams le dio a Venus en su boda?

El paseo en yate fue interpretado como un regalo significativo más que ostentoso, ya que reflejó la cercanía entre las hermanas Williams y el tono familiar que Venus y Andrea quisieron darle a su boda.

Lejos de un evento multitudinario, la celebración priorizó espacios compartidos y actividades pensadas para el disfrute del círculo principal de la pareja.

Durante los distintos eventos, Venus Williams utilizó un total de diez vestidos hechos a medida; según una entrevista que la misma exdeportista le concedió al medio internacional Vogue.

¿Qué se sabe de la boda de Venus Williams con Andrea Preti?

Cada diseño fue pensado para una ocasión específica dentro del cronograma de celebraciones, combinando estilos clásicos y modernos.

Venus Williams se casó con Andrea Preti en Florida
Venus Williams se casó con Andrea Preti en Florida. Foto AFP

El vestido principal de la ceremonia fue diseñado por Georges Hobeika, mientras que para la ceremonia civil la extenista eligió un diseño blanco de líneas sencillas firmado por Morilee New York. Otros vestidos incluyeron propuestas de alta costura y diseños más funcionales para eventos informales.

Williams explicó en entrevistas a Vogue que la elección de varios vestidos respondió a la duración de los festejos y a su interés por adaptar cada estilo al tipo de evento, manteniendo siempre comodidad y coherencia con el entorno.

Venus Williams y Andrea Preti se conocieron en septiembre de 2024 durante la Semana de la Moda de Milán.

El compromiso se formalizó en enero y, meses después, la pareja celebró una boda simbólica en Ischia, Italia. Debido a cuestiones legales relacionadas con la nacionalidad, decidieron realizar el matrimonio oficial en Estados Unidos.

