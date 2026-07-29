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Paola Jara reveló el tenso momento que vivió en un concierto mientras estaba embarazada

Paola Jara reveló un inesperado episodio que vivió junto a Arelys Henao durante su embarazo y en pleno concierto.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Paola Jara reveló el angustiante momento que vivió en un concierto estando embarazada
Paola Jara reveló el angustiante momento que vivió en un concierto estando embarazada. (Foto AFP: Gladys Vega | Freepik).

Luego de casi un año de haber dado a luz a su hija, Paola Jara sorprendió al contar un inesperado episodio que vivió junto a Arelys Henao durante su embarazo, mientras ambas realizaban un concierto de su tour ‘Entre tres’. La cantante relató cómo se desarrolló la situación en plena presentación y recordó el momento “más humilde” de esta etapa.

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¿Cómo vivió Paola Jara su etapa de embarazo y carrera profesional?

Hace pocas horas Paola Jara sorprendió a sus cientos de seguidores con una dinámica completamente diferente en la que le pidió a sus fans compartir sus momentos más humildes, y tras leer varios de ellos se animó a contar una experiencia propia relacionada a su etapa de gestación y vida profesional.

El inesperado accidente de Paola Jara con Arelys Henao durante su embarazo
El inesperado accidente de Paola Jara con Arelys Henao durante su embarazo. (Foto Canal RCN).

Con una serie de videos compartidos a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Paola Jara reveló que durante el transcurso del 2025, cuando se encontraba en su tour ‘Entre tres’ con Arelys Henao y Francy, mientras avanzaba su etapa de gestación, ocurrió un incidente que afectó directamente a una de las artistas.

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Según explicó, durante esta etapa de su vida estaba experimentando cambios en su cuerpo que no podía controlar con totalidad, entre esos el hecho de sentir la necesidad de ir constantemente al baño, y ese día no fue la excepción. Jara mencionó que ella su equipo estaba preparado para una emergencia de este tipo al instalar bacenillas en su camerino.

Paola Jara confesó que orinó por accidente a Arelys Henao en pleno concierto
Paola Jara confesó que orinó por accidente a Arelys Henao en pleno concierto. (Foto Canal RCN).

¿Cuál fue el tenso momento que vivió Paola Jara junto a Arelys Henao durante su embarazo?

Sin embargo, la cantante de música popular explicó que en medio del show, en pleno cambio de vestuario decidió hacer uso de este artefacto, sin imaginar que su contenido terminaría regado sobre los pies de Arelys Henao.

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Paola explicó entre risas que su colega tuvo que salir al escenario con sus pies mojados, debido a que no podían detener el show de manera arbitraria.

“La pobre Arelys fue la que salió perjudicada, porque ella se estaba cambiando al lado mío, y le regamos esa botella de miados encima. Literal, puedo decir que me oriné en Arelys, Are, perdón, eso nunca lo vamos a superar”, comentó.

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