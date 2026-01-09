Paola Jara presumió su abdomen plano tras un mes de haber dado a luz
A solo un mes de haberse convertido en mamá, Paola Jara sorprendió a sus seguidores al presumir un abdomen plano.
La reconocida cantante Paola Jara sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir un video en el que presumió su tonificada figura, a un mes de haber dado a luz a su pequeña hija Emilia, generando todo tipo de reacciones entre los internautas.
¿Cómo luce Paola Jara tras un mes de haber dado a luz?
Con un video compartido por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Paola Jara dejó ver cómo luce actualmente tras un mes de haber dado a luz a su pequeña hija Emilia.
La reconocida cantante retomó sus rutinas de ejercicio hace apenas un par de días y desde entonces ha estado compartiendo su avance por medio de sus redes sociales en donde ha recibido cientos de elogios por su tonificada figura, incluso hay quienes aseguran que no parece haber tenido a su bebé hace un mes.
“Volviendo poco a poco. Ya pronto de nuevo al ruedo”, comentó la joven artista quien desde ya se prepara para su tan esperado regreso a las tarimas el próximo 1 de febrero en Estados Unidos y posteriormente en otros países de Europa y Latinoamérica.
¿Paola Jara tuvo parto natural o cesárea?
Hace un par de días Paola Jara reveló a través de una dinámica de preguntas y respuestas por medio de esta misma red social que tuvo una complicación médica que la llevó a tener a su bebé por medio de cesárea.
La artista explicó que Emilia nunca tuvo la posición correcta para poder tener un parto natural, por lo que para no comprometer su salud, ni la de la cantante, los doctores determinaron que esta era la mejor opción. Así mismo, aseguró que todo había salido muy bien y que la bebé nació completamente sana.
“Por cesárea, porque estaba súper feliz sentada. Nunca dio la vuelta y fue cesárea, pero me fue muy bien, gracias a Dios”, expresó Paola Jara en ese momento.
Desde entonces la cantante y su esposo Jessi Uribe han compartido momentos importantes de su bebé por medio de sus redes sociales, aunque aún se resisten a mostrar su rostro.