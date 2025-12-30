Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Paola Jara mostró cómo avanza en la recuperación de su figura, a un mes de haber dado a luz

Paola Jara presumió el proceso con el que espera recuperar su figura tras un mes de haber dado a luz a su hija Emilia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Paola Jara sorprende al mostrar cómo avanza su recuperación física tras dar a luz
Paola Jara sorprende al mostrar cómo avanza su recuperación física tras dar a luz. (Foto Canal RCN).

A pocos días de que Emilia cumpliera su primer mes de vida, Paola Jara compartió con sus seguidores que había iniciado con el proceso para recuperar su figura. La reconocida cantante de música popular se mostró emocionada en medio de este proceso que encantó a sus seguidores.

¿Cómo luce Paola Jara tras un mes de haber dado a luz?

Con un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Paola Jara enseñó que había iniciado con algunos ejercicios para recuperar su abdomen plano.

Paola Jara y Jessi Uribe celebraron el primer mes de Emilia
Paola Jara y Jessi Uribe celebraron el primer mes de Emilia. (AFP: Michael loccisano)

Según se aprecia en el video, la reconocida cantante de música popular decidió comenzar en casa algunos ejercicios para iniciar con su cambio físico sin descuidar a su pequeña hija Emilia, producto de su relación con el también artista Jessi Uribe.

Con ayuda de un tapete y una clase centrada en hipopresivos, la intérprete de ‘Mala mujer’ se mostró emocionada por esta nueva etapa de su vida en donde comienza a mesclar su etapa como madre con sus actividades diarias.

"Hoy empecé mis clases de hipopresivos y ellos (sus perritos) están más intensos que nunca"

La publicación no pasó desapercibida y rápidamente generó comentarios de apoyo y admiración por parte de sus seguidores, quienes destacaron su disciplina y le enviaron mensajes de cariño en esta nueva etapa.

¿Qué son los hipopresivos? Ejercicio que implementa Paola Jara para recuperar su figura

Vale la pena destacar que los hipopresivos se han popularizado en los últimos años debido a la efectividad que estos tendrían al momento de recuperar la figura. Este método se basa en la combinación de la respiración con la contracción muscular en la zona del abdomen.

Paola Jara en Buen día Colombia.
Así celebró Paola Jara el primer mes de Emilia. Foto | Canal RCN.

Con estos ejercicios se logra trabajar los músculos de esta zona sin crear presión dentro de ella. Además de lograr beneficios como la tonificación del abdomen y cintura, los hipopresivos también ayudan a fortalecer el suelo pélvico mejorando así la incontinencia ocasionada por el parto u otros factores.

