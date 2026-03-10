Paola Jara hizo importante anuncio, pero Emilia se llevó toda la atención con su presencia

La reconocida cantante de música popular Paola Jara quiso compartir con sus cientos de seguidores un importante anuncio. Sin embargo, la presencia de Emilia se terminó llevando toda la atención.

¿Cuál fue el anuncio que hizo Paola Jara y por qué se vio interrumpido por Emilia?

Con un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Paola Jara quiso compartir con sus fanáticos un importante anuncio acompañado de una invitación.

Paola Jara dejó ver más de Emilia y generó comentarios (Foto: Freepik)

La cantante comentó que el próximo 14 de marzo estaría en Bogotá para llevar a cabo una presentación en vivo en uno de los establecimientos de la ciudad para que sus fanáticos se programaran y pudieran pasar un rato agradable junto a ella.

"Bueno, y este sábado nos vemos en Bogotá... Feliz nuevamente de tocar en Bogotá, es una ciudad a la que tengo tanto por agradecerle, así que preparados pues para que este próximo sábado me acompañen", mencionó Paola.

Sin embargo, Emilia no dudó en hacer presencia por medio de tiernos ruidos que se llevaron toda la atención de los internautas. Pues aunque Paola no la mostró en cámara, la bebé se hizo sentir por medio de su ‘voz’.

De esta manera, la bebé terminó llevándose parte de la atención en medio de la invitación que la cantante hizo a sus seguidores para acompañarla en su próxima presentación en Bogotá.

¿Cómo reaccionaron los fans de Paola Jara ante la interrupción de Emilia?

Aunque Paola Jara intentaba concentrarse en su anuncio, los tiernos sonidos de Emilia no pasaron desapercibidos para los internautas, quienes destacaron el momento por medio de diversos comentarios en redes sociales.

Comentarios como: “La verdadera protagonista del video fue Emilia”, “Ese ruidito de Emilia fue lo más tierno del video”, “La verdadera protagonista del video fue Emilia”, “Emilia diciendo presente desde atrás”, fueron algunos de los que destacaron.

Vale la pena destacar que los fanáticos de Paola Jara aún continúan a la espera de que la artista muestre por fin el rostro de Emilia. Sin embargo, para esto, no hay una fecha establecida.