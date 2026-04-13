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Paola Jara emociona a sus fans con tierna foto de Emilia: así se ve su hija

Paola Jara generó reacciones al compartir tierna foto junto a su hija, en donde deja ver más detalles de su carita.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Paola Jara derrite las redes al mostrar a su hija Emilia
Paola Jara conmueve al compartir tierna foto de Emilia. (Foto/ Buen día, Colombia)

La famosa paraje, Paola Jara y Jessi Uribe, anunciaron el nacimiento de su hija, Emilia, quien llegó al mundo el 19 de noviembre de 2025, desde entonces, han revelado detalles de cómo han vivido su faceta como padres.

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En el caso de la artista, quien es madre primeriza, reveló que pensó que su sueño de ser madre nunca se iba a cumplir, pues vio su edad como un impedimento para que esto pasara.

Por eso mismo, Paola también habló de los intentos que tuvo para ser madre, pero desafortunadamente perdió a dos bebés en momentos cruciales de su vida, pues profesionalmente estaban cumpliendo sueños cuando esto ocurrió.

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Tras sus revelaciones, la cantante confesó que está muy enamorada de su hija y que, para ella, la pequeña es un milagro.

¿Cuál es la tierna imagen que compartió Paola Jara junto a Emilia?

A través de sus historias de Instagram, Paola Jara causó reacciones al compartir una tierna imagen junto a su hija, Emilia.

Paola Jara conmueve al compartir tierna foto de Emilia
Paola Jara comparte foto de Emilia y emociona a sus fans. (Foto/ Buen día, Colombia)

Precisamente, la artista dejó ver a su pequeña hija en sus brazos y se logra ver parte de su carita, no con mucho detalle, pero se puede percibir su boca y su bracito sobre le pecho de su mamá.

En la historia, la cantante escribió: “mi arrunchis dominguero” y puso la canción que canta junto a s esposo, escrita especialmente para la pequeña.

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¿Paola Jara está de acuerdo con mostrar el rostro de su hija?

Tras casi cinco meses del nacimiento de la niña, los seguidores de Jessi Uribe y Paola Jara han tenido toda la expectativa de conocer el rostro de la pequeña, por lo que les han preguntado si algún día la dejarán ver bien.

Paola Jara comparte foto de Emilia y emociona a sus fans
Paola Jara derrite las redes al mostrar a su hija Emilia. (AFP/ Frazer Harrison)

Por su lado, la artista dice que, no sabe, porque no le parece correcto exponerla sin su consentimiento, pues todavía está muy chiquita.

Mientras que, Jessi Uribe la ha dejado ver un poco más, revelando más detalles de su rostro, lo que causó un gran revuelo en sus redes sociales.

De hecho, el artista reveló que presentarían oficialmente a la niña el día de su bautizo, pero hasta ahora es una posibilidad, ya que ambos pares deberían ponerse de acuerdo.

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