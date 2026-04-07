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Paola Jara deja ver a Emilia sin tapar su rostro: ¿a quién se parece?

Paola Jara vuelve a conmocionar las redes tras compartir fotos sin filtros en el rostro de Emilia, en medio de sus vacaciones.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Paola Jara sorprende al mostrar el rostro de Emilia
Paola Jara conmociona al dejar ver el rostro de Emilia. (Foto: Buen día, Colombia - Freepik)

El 19 de noviembre de 2025, los cantantes colombianos, Paola Jara y Jessi Uribe, le dieron la bienvenida a su hija, Emilia, quien se convirtió en la primera heredera de su matrimonio.

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Para la artista, la pequeña se convirtió en un milagro, ya que había perdido la esperanzas de ser madre, pues perdió dos bebés cuando estaban en el intento de ser padres y cuando ya no veía la posibilidad, quedó en embrazo.

Así mismo, la artista reveló que e incluso, este sueño sería imposible por su edad, ya que antes no había planeado ser madre y con Jessi, se despertó el amor por un bebé.

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Desde que su hija llegó, tanto Poala como Jessi han compartido momentos significativos junto a ella, revelando detalles de cómo se ve.

¿Cuál es la publicación de Paola Jara revelando a Emilia?

En horas de la noche del pasado lunes 6 de marzo, Paola Jara compartió a través de su cuenta de Instagram, un carrusel de tres fotos junto a su bebé y Jessi Uribe.

Paola Jara conmociona al dejar ver el rostro de Emilia.
Paola Jara emociona al mostrar a Emilia sin filtros. (Foto: Buen día, Colombia)

En la primera imagen de la publicación, el artista sostiene a Emilia en sus brazos mientras juntos le sonríen y, ella se ve de cuerpo completo, luciendo la gran cabellera que le heredó a su madre.

En las otras dos fotos, está solo Paola con Emilia juntas en la playa, mientras ella la alza con gran felicidad.

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Sin embargo, hubo una foto que causó sensación entre sus seguidores, pues en la última imagen se alcanza a ver a Emilia de perfil, notándose más su carita y se alcanza a ver que sus pestañas son largas.

¿Jessi Uribe ya había revelado el rostro de Emilia?

En los primeros días de marzo, Jessi Uribe generó reacciones entre sus seguidores luego de revelar una historia de Emilia, en donde deja ver más de su carita, pues la grabó en un plano contrapicado en donde se veía sus facciones.

Paola Jara emociona al mostrar a Emilia sin filtros
Paola Jara sorprende al mostrar el rostro de Emilia. (Foto: Freepik)

Para muchos, ya habría mostrado a la niña, pero muchos quieren conocerla de frente, precisamente porque quieren ver si Emilia heredó los ojos de su padre, o si el color es diferente.

Por ahora, se sabe que Paola todavía duda si dejar ver completo a su hija, por temor a exponerla.

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