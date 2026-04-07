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Mánager de Lina Tejeiro impactó al revelar cómo el cáncer le cambió la vida: "lo estoy aceptando"

Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro rompió el silencio para hablar de la enfermedad que le fue diagnosticada días atrás.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Lina Tejeiro en el after de La casa de los famosos Colombia 2024.
Mánager de Lina Tejeiro habló sobre los cambios que ha tenido su vida. Foto | Canal RCN.

Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro, nuevamente acaparó la atención en redes sociales al revelar cómo le ha cambiado la vida luego de que días atrás confirmara que le diagnosticaron cáncer.

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¿Qué tipo de cáncer tiene la mánager de Lina Tejeiro?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida mánager de Lina y otras celebridades ha construido una sólida comunidad de miles de seguidores, reapareció para compartir un testimonio sobre cómo sus días se han trasformado radicalmente, situación que, aunque no ha sido nada fácil, ella está aprendiendo a sobrellevar.

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"Me estoy cuidando un montón, Dios mío no saben todo lo que he dejado, cosas que me encantaban, como los dulces, los postres, el vino, los lácteos, el queso, o sea, a ese le bajé, no me lo he quitado completamente, aseguró.

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¿Qué dijo Claudia Serrato sobre su diagnóstico tras varios días de haberlo confirmado en redes?

De acuerdo con Serrato, desde que recibió el delicado diagnóstico de su enfermedad, poco a poco ha ido poniendo en marcha cambios importantes, pues definitivamente todo es distinto ahora y lo más importante es darle prioridad a su salud.

"Estoy haciendo un poco de cambios sustanciales, la vida me cambió, de un momento a otro la vida me cambió y lo estoy aceptando con amor", agregó.

Cabe señalar que, el anuncio sobre su diagnóstico fue realizado por ella misma en su cuenta personal, espacio en el que contó que padece cáncer de seno, noticia que, según lo comentó días atrás, no ha sido nada fácil de asimilar.

Lina Tejeiro en el after de La casa de los famosos Colombia 2024.
Mánager de Lina Tejeiro habló de cómo ha sido enfrentar el cáncer. Foto | Canal RCN.

En sus declaraciones, Claudia dio a conocer que ha tenido dificultades para expresarlo en voz alta y que está enfrentando este diagnóstico desde una perspectiva diferente e intenta encontrar el propósito.

¿Qué le pasó a la mánager de Lina Tejeiro?

En su aparición, la periodista señaló que su círculo más cercano, ya estaba enterado de toda la situación, de quienes por supuesto ha recibido todo el apoyo y el acompañamiento en este difícil momento que afronta.

Lina Tejeiro en el after de La casa de los famosos Colombia 2024.
Claudia Serrato se sinceró respecto a cómo ha cambiado su vida tras revelar que tiene cáncer. Foto | Canal RCN.

Así mismo, contó que, por ahora, se encuentra realizándose todos los exámenes correspondientes para saber en qué estado se encuentran las demás zonas de su cuerpo.

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