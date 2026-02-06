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Paola Jara conmovió con un tierno momento de Emilia con sus mascotas

Paola Jara causó reacciones en redes, tras conmovedora publicación junto a Emilia, revelando el sueño que está cumpliendo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La tierna publicación de Paola Jara con Emilia
Paola Jara sorprendió con dulce publicación familiar junto a Emilia y sus mascotas. (Foto/ Buen día, Colombia)

El pasado 19 de noviembre, Paola Jara y Jessi Uribe anunciaron el nacimiento de su hija, Emilia, convirtiendo en madre primeriza a la cantante, quien en repetidas ocasiones ha confesado que la llegada e la niña a su vida ha sido un milagro.

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Así mismo, confesó que la menor se convirtió en un sueño cumplido, pues ella dijo meses atrás que, no esperaba ser madre, ya que había perdido las esperanzas tras intentarlo, pues, de hecho, perdió a dos bebés.

De acuerdo con su relato, Paola y Jessi estaban pasando por momentos importantes en su vida profesional cuando eso ocurrió y, además, en una de esas lamentables pérdidas, Uribe se subió al escenario sin saber lo que había pasado.

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Jara dijo que no le quiso contar hasta después de que él se bajara del escenario, luego de hacer su primer Movistar Arena en Bogotá y que, ella también le tocó cantar por cumplir su compromiso. La cantante dijo que, finalmente, se dio quedar embarazada cuando Dios quiso.

¿Cuál fue la conmovedora publicación de Paola Jara con su hija?

Hablando de que Emilia es un sueño cumplido para Paola Jara, la artista subió una reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram, en donde reitero que eso era lo que se soñaba.

Paola Jara sorprendió con dulce publicación familiar junto a Emilia y sus mascotas
Paola Jara enterneció las redes con tierna publicación junto a su hija. (Foto/ Buen día, Colombia)

Precisamente, en el post es un carrusel de fotos con su hija y sus mascotas, Coco, Turrón y Mía, quienes están paseando juntos en le mismo coche.

En las imágenes se ve que los pomeranias acompañan a Emilia a dar un paseo por el jardín de su casa y sin duda, causaron ternura.

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¿Paola Jara dejó ver la cara de Emilia?

En la más reciente publicación de Paola Jara, ella tomó las fotos de espalda de Emilia, o sea sin dejarla ver su carita, pero no pudo pasar desapercibido el moño con el que la peinaron y que causó sensación en redes.

Paola Jara enterneció las redes con tierna publicación junto a su hija
La tierna publicación de Paola Jara con Emilia. (Foto/ Buen día, Colombia)

En las demás publicaciones de la artista y de Jessi Uribe, la pareja de enamorados aún no revela cómo es la carita de frente de la niña, aunque ya la han dejado ver de perfil.

Por ahora, los cantantes siguen cuidando la privacidad de su hija y se espera que oficialmente se la presenten a sus seguidores.

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