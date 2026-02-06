Jhorman Toloza rompió el silencio y confesó si piensa defenderse de Alexa Torrex

Jhorman Toloza volvió a ser tema de conversación tras responder si piensa defenderse de Alexa Torrex. Su respuesta sorprendió a varios seguidores y dejó clara la postura que adoptará frente a la polémica que los rodea.

Artículos relacionados Producciones RCN Pa’ Quererte regresa a las pantallas de Canal RCN: ponte al día antes de la nueva temporada

¿Qué ha pasado entre Jhorman Toloza y Alexa Torrex?

La historia entre Jhorman Toloza y Alexa Torrex cambió durante la participación de la creadora de contenido en La casa de los famosos Colombia 2026. La relación terminó mientras Alexa permanecía dentro del reality.

Uno de los momentos que más conversación generó fue el acercamiento que Alexa tuvo con Tebi Bernal dentro del programa. Posteriormente, la influencer confirmó que sus sentimientos habían cambiado y anunció el fin de su relación con Jhorman.

En redes recuerdan el shippeo entre Alexa Torrex y Tebi Bernal / (Foto del Canal RCN)

Tras la salida de Alexa del reality, la situación tomó un rumbo diferente. La creadora de contenido aseguró que encontró afectaciones en el apartamento que compartía con Toloza y decidió iniciar acciones legales. Además, solicitó medidas de protección con su expareja.

Por su parte, Jhorman negó haber actuado con la intención de causar daños y sostuvo que algunas de las acusaciones afectaron su imagen pública. Desde entonces, ambos han protagonizado intercambios de declaraciones que han mantenido la atención de sus seguidores.

Artículos relacionados Juanda Caribe El romántico video de Juanda Caribe y Sheila Gándara que circula en redes sociales

¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre Alexa Torrex?

Jhorman realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores. Durante el espacio, uno de los usuarios le comentó que, según su opinión, debería buscar una forma de responder a Alexa por todo lo ocurrido.

Ante el mensaje, el creador de contenido decidió pronunciarse y explicar cuál es su postura frente a la situación actual.

Jhorman Toloza mencionó a Alexa Torrex en sus redes sociales / (Foto del Canal RCN)

Según expresó, considera que su principal forma de actuar ha sido mantenerse tranquilo y evitar continuar con las discusiones. También afirmó que ya expuso en el pasado los hechos que, desde su perspectiva, ocurrieron con la familia de Alexa y aseguró que todo correspondió a situaciones reales.

¿Jhorman Toloza se defenderá de Alexa Torrex?

Durante su respuesta, Jhorman fue claro al indicar que no planea emprender acciones públicas para responder a Alexa Torrex.

El creador de contenido manifestó que, aunque considera que varios aspectos de su vida se vieron afectados por la polémica, prefiere mantenerse al margen de nuevas confrontaciones.

Asimismo, explicó que confía en que el tiempo y la justicia determinen lo ocurrido, por lo que no contempla continuar alimentando la controversia a través de redes sociales.

Con estas declaraciones, Jhorman dejó en evidencia que su decisión actual es no responder públicamente a Alexa Torrex y mantenerse alejado de nuevos enfrentamientos relacionados con la ruptura que protagonizó junto a la influencer.