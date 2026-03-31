Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Paola Jara causa revuelo al mostrar a Emilia: así luce en tierna foto

Paola Jara paralizó una vez más las redes sociales, al mostrar tiernas fotos de Emilia, luego de que Jessi Uribe mostrara su rostro

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Paola Jara comparte nueva foto de Emilia
Paola Jara enamora a sus seguidores al mostrar a Emilia. (AFP/ Jason Koerner- Freepik)

Paola Jara y Jessi Uribe anunciaron el nacimiento de su hija Emilia, el pasado 19 de noviembre de 2025, desde entonces, sus fanáticos han estado muy pendientes de ellos para conocer todos los detalles de como están viviendo esta nueva etapa de sus vidas.

Artículos relacionados

Por su lado, la artista es madre primeriza y para ella, Emilia se ha convertido en un milagro de vida, ya que pensó que nunca se iba a convertir en madre y, de hecho, reveló que en dos ocasiones perdió a sus bebés.

En el caso del cantante, la pequeña es su quinta hija y sus hermanitos mayores la han acogido con mucho amor.

Artículos relacionados

Por ahora, los fanáticos del artista quieren conocer a Emilia y ellos han revelado de cómo luce la menor.

¿Cuál es la foto de Paola Jara que causó conmoción al revelar a Emilia?

Paola Jara compartió una historia en la mañana de este martes 31 de marzo, en donde enseñó a Emilia y había compartido otra en horas de la noche.

Paola Jara enamora a sus seguidores al mostrar a Emilia
Paola Jara comparte nueva foto de Emilia. (Foto/ Buen día, Colombia)

En las fotos se ve la ropa que está usando la niña y genera ternura entre sus seguidores, quienes se emocionan cada vez que ven alguna publicación de la pequeña, quien se ha vuelto igual de famosa que sus padres.

Sin embargo, la artista volvió a ocultar la carita de la niña, sin dejar ver mayor detalle.

Artículos relacionados

¿Jessi Uribe ya mostró la cara de su hija Emilia?

A través de redes sociales, Jessi Uribe causó un gran revuelo a mostrar la cara de la menor, aunque no se ve de frente, pero sí se ve de lado y se alcanza a ver sus facciones.

Paola Jara enternece redes al compartir nuevas imágenes de Emilia. (Foto: Freepik)

Pero, sus seguidores quieren ver cómo luce la niña y ver sus ojos, ya que la expectativa está en si se parecen a los de su papá, ya que quienes la conocen han dicho lo linda que es y los ojos preciosos que tiene.

Por otro lado, Jessi Uribe ya había contado que, oficialmente presentarían a la niña en su bautizo, pero esto no se sabe si sucederá, ya que, por su lado, para Paola, no es correcto exponer a la niña siendo tan pequeña.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Nataly Umaña dejó curioso mensaje en redes Nataly Umaña

¿Nataly Umaña le expresó su apoyo a Alejandro Estrada? Video genera debate

Nataly Umaña sorprende al dejar reflexivo mensaje e internautas lo asocian con Alejandro Estrada: "Con el tiempo entendí".

Claudia Serrato, manager de Lina Tejeiro, confirma que tiene cáncer de seno Lina Tejeiro

Claudia Serrato, manager de Lina Tejeiro, confirma que tiene cáncer y revela cómo lo está afrontando

Claudia Serrato, manager de Lina Tejeiro, habló sobre su diagnóstico médico y de lo que viene ahora tras biopsia.

Omar Murillo da inesperado paso en medio de polémica sobre su vida personal Omar Murillo

Omar Murillo abre su página azul en medio de rumores sobre su orientación

Omar Murillo reapareció en sus historias de Instagram dando de qué hablar al revelar que ya tiene lista su página azul.

Lo más superlike

Nuevo poder en La casa de los famosos Colombia: ¿qué cambios ocurrirán para los participantes? La casa de los famosos

Nuevo poder en La casa de los famosos Colombia: ¿qué cambios ocurrirán para los participantes?

Tras el liderazgo de Karola, ocurrirán importantes cambios en La casa de los famosos al elegir a tres participantes como objetivo.

Reina de belleza se vuelve viral tras incidente con sus carillas Viral

Miss Grand Thailand protagoniza incidente viral luego de que se le cayeran sus dientes y así reaccionó

Reconocido cantante colombiano confirmó que se casa: ¿quién es la mujer con la que llegará al altar? Talento nacional

Reconocido cantante colombiano confirmó que se casa: ¿quién es la mujer con la que llegará al altar?

Grasas saludables: qué son, beneficios y alimentos que no pueden faltar en tu dieta Salud y Belleza

Grasas saludables: qué son, beneficios y alimentos que no pueden faltar en tu dieta

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé Dulce María

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé