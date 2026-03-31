Paola Jara causa revuelo al mostrar a Emilia: así luce en tierna foto

Paola Jara y Jessi Uribe anunciaron el nacimiento de su hija Emilia, el pasado 19 de noviembre de 2025, desde entonces, sus fanáticos han estado muy pendientes de ellos para conocer todos los detalles de como están viviendo esta nueva etapa de sus vidas.

Artículos relacionados La casa de los famosos Yuli Ruiz rompió el silencio sobre Alejandro Estrada tras salir de La casa de los famosos

Por su lado, la artista es madre primeriza y para ella, Emilia se ha convertido en un milagro de vida, ya que pensó que nunca se iba a convertir en madre y, de hecho, reveló que en dos ocasiones perdió a sus bebés.

En el caso del cantante, la pequeña es su quinta hija y sus hermanitos mayores la han acogido con mucho amor.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así reaccionó Yuli Ruiz al alto porcentaje de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia

Por ahora, los fanáticos del artista quieren conocer a Emilia y ellos han revelado de cómo luce la menor.

¿Cuál es la foto de Paola Jara que causó conmoción al revelar a Emilia?

Paola Jara compartió una historia en la mañana de este martes 31 de marzo, en donde enseñó a Emilia y había compartido otra en horas de la noche.

Paola Jara comparte nueva foto de Emilia. (Foto/ Buen día, Colombia)

En las fotos se ve la ropa que está usando la niña y genera ternura entre sus seguidores, quienes se emocionan cada vez que ven alguna publicación de la pequeña, quien se ha vuelto igual de famosa que sus padres.

Sin embargo, la artista volvió a ocultar la carita de la niña, sin dejar ver mayor detalle.

Artículos relacionados Paola Jara Paola Jara paralizó a sus seguidores al revelar tierna foto de Emilia: así luce

¿Jessi Uribe ya mostró la cara de su hija Emilia?

A través de redes sociales, Jessi Uribe causó un gran revuelo a mostrar la cara de la menor, aunque no se ve de frente, pero sí se ve de lado y se alcanza a ver sus facciones.

Paola Jara enternece redes al compartir nuevas imágenes de Emilia. (Foto: Freepik)

Pero, sus seguidores quieren ver cómo luce la niña y ver sus ojos, ya que la expectativa está en si se parecen a los de su papá, ya que quienes la conocen han dicho lo linda que es y los ojos preciosos que tiene.

Por otro lado, Jessi Uribe ya había contado que, oficialmente presentarían a la niña en su bautizo, pero esto no se sabe si sucederá, ya que, por su lado, para Paola, no es correcto exponer a la niña siendo tan pequeña.