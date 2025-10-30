Pantera arremetió contra Karina García por decir que ella es boxeadora: "Se ganó su muñequera"

La modelo e influenciadora Karina García tiene a muchos hablando sobre ella, luego de que ingresó a un nuevo reality de convivencia en República Dominicana.

¿Qué comentó Karina García que le molestó a Pantera?

Karina García ahora hace parte del reality llamado La mansión de Luinny en el que también está Yina Calderón, los demás participantes son de distintas naciones de Latinoamérica.

En una charla que tuvo con algunas compañeras, la antioqueña dijo que ella es una "boxeadora élite", lo que desato distintas críticas en redes sociales, entre ellas la del atlético influencer Pantera.

Pantera, quien es exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, se fue en contra de Karina García tras haber dicho que era una "luchadora".

¿Cuál fue la crítica de Pantera para Karina García?

Según el deportista, no todo el mundo puede decir que tiene una profesión solo por haberla experimentado una vez.

"Este mundo está tan raro que una mujer si va a un reality es actriz, si se monta a una tarima ya es cantante, si hace un podcast ya es presentadora, si va a un gimnasio ya es deportista de alto rendimiento, si se opera ya es modelo. Ahora porque se ganó su muñequera, ya es boxeadora de élite. Te voy a tener que ver leyendo la Biblia para ver si eres papa", fue el análisis de Pantera.

En efecto, las palabras de Pantera recayeron para Karina García, puntualmente en lo de la boxeadora élite, debido a que cabe decir que hace poco la modelo paisa estuvo en el ring de boxeo al participar en el evento de Stream Fighters, en el que fue derrotada por la mexicana Karely Ruíz.

Aunque la manifestación de Karina le incomodó a Pantera, la influencer suele hacer ese tipo de comentarios con sarcasmo debido a que quienes la siguen saben que suele hacer reír a los demás. Por lo tanto, muchos defendieron que tan solo se trató de un juego, más no de una realidad de que la modelo es como tal una "boxeadora élite".