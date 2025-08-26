Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ornella Sierra sorprendió con nuevo retoque en el rostro: así luce ahora

Ornella Sierra sorprendió a sus fans con un nuevo retoque en el rostro que, en un principio, causó preocupación en ellos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así luce ahora Ornella Sierra tras someterse a un nuevo procedimiento estético
Ornella Sierra mostró su nuevo retoque facial: así sorprendió a sus seguidores. (Foto Canal RCN).

Ornella Sierra, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, primera temporada, sorprendió a sus cientos de seguidores con una nueva apariencia en su rostro que en un principio preocupó a los internautas.

¿Qué procedimiento se realizó Ornella Sierra en el rostro?

La creadora de contenido digital y presentadora Ornella Sierra sorprendió hace pocas horas al reaparecer por medio de sus redes sociales con un evidente enrojecimiento en su rostro con el cual preocupó a sus fanáticos.

Ornella Sierra dejó en shock con su nuevo retoque facial: mira cómo se ve
Así luce ahora Ornella Sierra tras someterse a un nuevo procedimiento estético. (Foto Canal RCN).

Pues para muchos internautas Ornella podría tener psoriasis, una enfermedad crónica que afecta directamente al sistema inmunitario provocando un crecimiento acelerado de las células de la piel que se ve reflejado por medio de placas rojas, escamosas e inflamadas.

Sin embargo, Sierra reveló que lo que veían en su rostro en realidad era consecuencia de un nuevo procedimiento que se realizó en el rostro para mejorar su aspecto y mantener una piel más sana.

Según comentó la influenciadora en esta ocasión se había realizado un procedimiento con láser llamado láser fotona.

"Gracias a Dios no es psoriasis, ni estrés. Esto es un retoque que me hice en la cara con láser...”

De esta manera, Ornella Sierra llevó tranquilidad a sus seguidores al confirmar que el enrojecimiento en su rostro no se debía a una enfermedad, sino a un procedimiento estético que busca mantener su piel más cuidada y saludable.

¿Para qué sirve el láser fotona en la piel? Esto dijo Ornella Sierra

Ornella Sierra explicó que el tratamiento que se realizó en su rostro contribuye a mejorar notablemente su apariencia. Entre sus principales beneficios mencionó la estimulación de colágeno, la regeneración celular y una piel mucho más luminosa.

Ornella Sierra se sometió a un retoque en el rostro y sus fans reaccionaron así
Así fue el nuevo procedimiento estético que Ornella Sierra compartió con orgullo. (Foto Canal RCN).

“Me hice un procedimiento llamado láser fotona que lo que hace es producir la estimulación de colágeno en tu piel y además quita esa capita de células muertas, pone tu piel luminosa, recoge la piel, hace maravillas”.

Por lo pronto, la creadora de contenido mantiene los cuidados pertinentes para que la recuperación de su rostro sea satisfactoria y que los beneficios de este procedimiento sean notorios de manera adecuada.

