Ornella Sierra sorprendió con disfraz inspirado en el nuevo álbum de Taylor Swift

Este viernes 31 de octubre se celebra Halloween, la tradición en la que niños y adultos salen a las calles disfrazados de sus personajes favoritos. Este año, Ornella Sierra, reconocida influencer colombiana, sorprendió al inspirar su traje en la famosa cantante estadounidense Taylor Swift.

¿Cuál es el nuevo álbum de Taylor Swift en el que Ornella Sierra inspiró su disfraz de Halloween?

El pasado 3 de octubre la cantante estadounidense Taylor Swift sorprendió a su fanaticada con el lanzamiento de su álbum número 12 al que tituló The Life of a Showgirl, una entrega con 12 canciones bajo el concepto burlesque en las que no solo le cantó al amor, sino también a algunas experiencias poco agradables en su vida y de las que salió victoriosa.

Influencer Ornella Sierra impacta con disfraz inspirado en el último álbum de Taylor Swift. (Foto AFP: Valerie Macon).

La estética de este nuevo álbum musical inspiró a su fanaticada a crear trajes inspirados en ella para rendirle homenaje a esta nueva era que promete ser una de las más románticas de la cantante, quien actualmente se encuentra comprometida con el jugador de la NFL, Travis Kelce.

¿Cómo es el disfraz que Ornella Sierra inspiró en el nuevo álbum de Taylor Swift?

En una reciente publicación realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Ornella Sierra compartió impactantes fotografías en las que modeló su segundo disfraz de Halloween de este 2025.

Halloween al estilo Taylor Swift: así se disfrazó Ornella Sierra. (Foto AFP: Valerie Macon).

En las fotografías acompañadas con la canción de ‘The fate of Ophelia’ se puede apreciar como Ornella Sierra luciendo un elaborado conjunto de burlesque inspirado en el nuevo álbum de Taylor Swift.

Con un conjunto de dos piezas está compuesto por un top y una parte inferior tipo bik1ni, ambos decorados con pedrería plateada, cadenas y detalles metálicos que aportan brillo y un efecto lujoso.

Así mismo, la influenciadora complementó el look con accesorios a juego en brazos y cad3ras, que incluyen cadenas colgantes y elementos circulares que realzan la estética glamurosa.

En cuanto al tocado, este cuenta con plumas amarillas y detalles plateados muy similares a los que usa Taylor Swift en el video musical de ‘The fate of Ophelia’.