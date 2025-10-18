Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ornella Sierra sorprendió al recrear el look de Kylie Jenner, ¿idénticas?

La influenciadora Ornella Sierra dejó boquiabiertos a sus seguidores al disfrazarse de la famosa Kylie Jenner.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Ornella Sierra posando a la cámara durante sesión fotográfica - Kylie Jenner asiste a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair 2020.
Ornella Sierra sorprendió con su parecido a Kylie Jenner. Foto | Canal RCN - AFP/razer Harrison.

Ornella Sierra,una de las figuras del entretenimiento digital que con frecuencia es tema de conversación en redes sociales, nuevamente llamó la atención al recrear una reciente fotografía que compartió Kylie Jenner.

¿Por qué le llueven elogios a Ornella Sierra tras compartir disfraz de Kylie Jenner?

A propósito del décimo mes del año y el Halloween, la reconocida creadora de contenido se sumó a la tendencia de sorprender a sus seguidores con distintas propuestas de disfraces, dinámica que ha hecho en años anteriores en donde ha sido elogiada por su creatividad y, por su puesto, su belleza.

Este año, el primer disfraz de la influenciadora fue una idea que encantó a sus seguidores, se trata de copiar a la perfección una sesión fotografía que compartió Kylie en los últimos días y que ha sido ampliamente comentada por los internautas.

En el caso Ornella, la joven posó a la cámara luciendo exactamente igual a Jenner, por lo que acudió a un tono de cabello oscuro, una corona plateada, brillo en la parte superior de su cuerpo y un maquillaje en el que los tonos azules fueron los protagonistas de la sesión.

“Kylie Jenner i’m coming for you b*tch”, fueron las palabras que la influencere escribió en la descripción del post y que en español traduce lo siguiente: “Kylie Jenner voy a por ti p3rra”.

Ornella Sierra como host digital de La casa de los famosos Colombia 2025.
Ornella Sierra se disfrazó de Kylie Jenner, así lo presumió. Foto | Canal RCN.

¿Por qué comparan a Ornella Sierra con Kylie Jenner?

Como era de esperarse, la publicación desató una ola de reacciones entre los usuarios, quienes no dudaron en exaltar la belleza de Sierra, y su impresionante parecido con las imágenes compartidas por la mismísima Kylie.

Ornella Sierra como host digital de La casa de los famosos Colombia 2025.
Le llueven elogios a Ornella Sierra tras disfrazarse de Kylie Jenner. Foto | Canal RCN.

“Cuando hay rostro, hay rostro”, “Mucho con demasiado”, “Hermosa”, “Una versión de Ornella que no sabía que necesitaba”, “Divina, diosa”, “No la reconocí amor”, “Dio color de cabello, ojos, mirada, pose, wow, el cabello oscuro todo que ver Orne”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Según lo comentó la exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, este sería el primero de varios disfraces que se realizará por motivo de la celebración de Halloween, lo cual ha generado gran expectativa entres sus fans, ¿Cuál será el próximo?, señaló.

