Ornella Sierra reveló cuando trabajó en un call center: “fue un ambiente tóxico”

Antes de ser influenciadora, Ornella Sierra trabajó en un call center donde vivió una de las etapas más difíciles de su vida.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ornella Sierra
¿Qué empleo tenía Ornella Sierra antes de la fama? | Foto: Canal RCN

Ornella Sierra se ha posicionado como una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país al demostrar una arrolladora personalidad. Además, ganó un importante reconocimiento al ser parte de una de las participantes de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Por su parte, Ornella ha acaparado la atención mediática por parte de sus seguidores al revelar en su pódcast acerca de las críticas que ha recibido en redes sociales y recordar sus inicios en redes sociales antes de tener un curioso empleo en el que trabajó en un ambiente tóxico.

Ornella Sierra
¿Qué empleo tenía Ornella Sierra antes de la fama? | Foto: Canal RCN

¿Cuál fue el empleo que tuvo Ornella Sierra antes de ser influenciadora?

Cabe destacar que hace varios años, Ornella Sierra, antes de ser una reconocida creadora de contenido digital, trabajó durante el período de tres años en un call center, donde atravesó por un difícil momento a nivel personal y así lo confesó en un video hace varios meses:

“Yo también tuve un trabajo tóxico, renuncié y fue la mejor decisión de mi vida, el cual fue un call center. Allí estuve tres años de mi vida recibiendo llamadas donde lloraba todos los días. Literalmente fue mi evento canónico. Además, me despidieron de ese empleo”, detalló Ornella.

Luego de renunciar, Ornella tomó la decisión de emprender su propio proyecto personal al convertirse en creadora de contenido digital, así como lo reveló en su último pódcast, donde recuerda sus primeros inicios en redes sociales.

¿Por qué recibió una ola de críticas Ornella Sierra en el pasado?

En el último capítulo de 'Cocinando por desparche de Ornella Sierra', mediante la aplicación de YouTube, la influenciadora recordó algunos de los momentos donde recibió una ola de críticas por parte de sus seguidores, y uno de los factores principales se trató acerca del tono de su voz, pues expresó las siguientes palabras:

“Quiero que sepan que el primer capítulo de mi pódcast no lo vi, pues llevo un año sin verlo y voy a reaccionar. Uy no, bebés, los entiendo, ¿yo por qué gritaba así? Ahora sí entiendo las críticas que recibí en ese entonces”, expresó Ornella.

Ornella Sierra
Las críticas que recibió Ornella Sierra en el pasado. | Foto: Canal RCN

Con base en estas palabras, Ornella recordó el aspecto físico que lucía luego de salir de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, pues expresó en su pódcast que ha tenido positivos cambios con respecto a la manera en la que se vestía, cómo se peinaba y su voz. Sin duda, detalla que se ha sentido sumamente orgullosa de ver su crecimiento personal.

