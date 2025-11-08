Yina Calderón opinó sobre la polémica entre Melissa Gate y Ornella Sierra

La empresaria Yina Calderón se pronunció sobre la polémica que estarían protagonizando las influenciadoras y exparticipantes de La casa de los famosos Colombia Melissa Gate y Ornella Sierra.

¿Qué pasó entre Melissa Gate y Ornella Sierra?

En redes sociales han surgido especulaciones sobre que Ornella Sierra le habría ganado un casting a Melissa Gate para presentar un supuesto nuevo proyecto en televisión nacional.

En medio de dichos rumores, la paisa habría reaccionado señalando que a ella nadie le ganó nada, sino que señaló que el presupuesto no habría alcanzado y habrían decidido contratar a alguien "más barata".

Ornella Sierra le habría lanzado una pulla al respecto al revelar un video en sus redes sociales en el que agrego: "Algún brillarás tanto que no necesitarás intentar opacar a alguien para resaltar".

¿Qué dijo Yina Calderón sobre que Ornella le quitó el puesto a Melissa Gate?

La empresaria reaccionó sobre el tema luego de activar la herramienta de preguntas por medio de sus historias en su cuenta de Instagram y que fuera interrogada al respecto.

Según detalló ella también fue convocada para el mismo proyecto, sin embargo, ella lo primero que preguntó fue el presupuesto, indicando que, aunque pueda ser una buena ventana de exposición, siempre piensa en el dinero que puede adquirir y no fue de su gusto, por lo que, rechazó la propuesta.

"El presupuesto sí es muy bajito, Melissa sí está diciendo la verdad, no estoy diciendo que Ornella no sea buena en lo que hace, pero Melissa tiene razón, el sueldo es muy poquito y para irse toda la semana, no, uno registra, pero uno necesita la money (dinero) porque millonarias no somos", señaló.

Explicó que quizás lo que le pasó a Melissa es que primero hizo el casting y luego averiguó por el presupuesto y se dio cuenta que no valía la pena.

Por ahora, las tres siguen dando lo mejor de ellas en sus respectivos proyectos y entreteniendo a su manera a sus miles de fanáticos en redes sociales, que tanto suelen cautivar con sus diversos contenidos.