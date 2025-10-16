Ornella Sierra respondió a las críticas por sus cambios físicos: “Me da nostalgia”

La creadora de contenido Ornella Sierra, exparticipante de La casa de los famosos Colombia en su primera edición, se sinceró con sus seguidores sobres los cambios físicos que ha experimentado en los últimos meses.

Ornella Sierra confiesa que le afectan las críticas que recibe por su físico. (Foto Canal RCN)

¿Por qué Ornella Sierra subió de peso y cómo lo afronta?

En un video publicado en sus redes sociales, la influencer respondió con franqueza a quienes la han criticado por su aumento de peso.

Ornella explicó que los kilos de más no llegaron por descuido, sino como resultado de una etapa de disfrute personal.

Aseguró que ha estado viajando, disfrutando de la vida, y que para ella hay comidas y momentos que no solo nutren el cuerpo, sino también el corazón. Y que, aunque ha sido disciplinada con el ejercicio, valora el placer de vivir sin restricciones.

Sin embargo, Ornella reconoció que no se siente completamente cómoda con su cuerpo y admitió que los comentarios malintencionados sí la afecta emocionalmente.

“Y honestamente, decirles que estos comentarios no me afectan es mentira”, expresó Ornella Sierra en su video.

Además, dijo que al comparar su cuerpo de hace dos meses con el de ahora, siente nostalgia, pero también motivación para volver a ese estado físico que la hacia sentir mejor consigo misma.

¿Cómo planea Ornella Sierra recuperar sus hábitos saludables?

Luego de reconocer que no se siente del todo cómoda con sus cambios físicos, Ornella compartió su intención de reenfocar su energía en el ejercicio y la alimentación. En sus palabras, el proceso no será extremo ni inmediato, sino consciente y progresivo.

Aunque los prejuicios la afectaron, fueron los mensajes de apoyo los que la impulsaron a hablar del tema con transparencia. Muchos seguidores le expresaron su admiración por hablar de su cuerpo sin filtros.

“Me encanta cuando dices las razones por las que te subiste, ¡eso es vida! ¡Que tengan una propia! Tú estás hermosa siempre”, comentó una internauta en la publicación.

La publicación de Ornella Sierra no solo generó reacciones entre sus seguidores, sino que también creó un debate sobre los cambios físicos y el impacto de los comentarios en las redes sociales.