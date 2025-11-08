Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ornella Sierra le habría respondido a declaraciones de Melissa Gate en su contra

Ornella Sierra sorprendió en redes sociales al reaccionar a declaraciones de Melissa Gate y dejó directo mensaje.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Ornella Sierra le respondió a Melissa Gate
Ornella Sierra dejó curioso mensaje en redes sociales. (Fotos Canal RCN)

En los últimos días se ha generado todo un rifirrafe en redes sociales entre las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, Ornella Sierra y Melissa Gate, por un supuesto proyecto laboral.

¿Cómo reaccionó Ornella Sierra a declaraciones de Melissa Gate?

Ornella Sierra de La casa de los famosos Colombia empezó a ser asociada con unas declaraciones de Melissa Gate en las que hablaba de un casting perdido.

En sus declaraciones Melissa arremetía contra una influenciadora con la que habría estado compitiendo en un proyecto laboral.

Ante estas declaraciones, la influenciadora Ornella Sierra decidió reaccionar a través de sus redes sociales dejando una aparente respuesta para Melissa Gate en donde le resaltó que no tenía que intentar apagar la luz de otras personas.

Algún día brillarás tanto que no necesitarás intentar opacar a alguien para resaltar.

Ornella Sierra le respondió a Melissa Gate
Ornella Sierra le respondió a Melissa Gate de manera indirecta. (Fotos Canal RCN)

¿Cuáles fueron las declaraciones de Melissa Gate en contra?

Esta reacción de Ornella Sierra ha sido tomada como una clara respuesta a las declaraciones de Melissa Gate en donde se mostró bastante exaltada por un supuesto casting en el que participó.

Quiero hablar de un chismecito que andan diciendo por ahí que yo perdí un contrato de presentadora por creerme no sé qué.

Melissa Gate en sus declaraciones expresaba que el rumor que había perdido un casting por su actitud era mentira, y en su versión, ella aseguró que este al parecer fue por no llegar a un acuerdo económico.

No será que no tenías el presupuesto para pagarme, por qué no decimos la verdad de las cosas, lo que pasa es que hay gente que sale más barata, contrataste a la que salió más barata.

Yina Calderón contó detalles del rifirrafe entre Ornella Sierra y Melissa Gate

En medio de esta polémica entre Ornella Sierra y Melissa Gate, la influenciadora Yina Calderón salió a través de sus redes sociales a contar su versión de lo sucedido.

La influenciadora opita aseguró que ella también supuestamente había sido invitada a participar en este casting, sin embargo, ella no lo había aceptado porque el presupuesto era bajo.

Yina Calderón aseguró en sus declaraciones que era verdad lo que decía Melissa Gate en gran parte y que ella prefirió hacerse a un lado ante esta oportunidad de presentación.

