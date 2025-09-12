Ornella Sierra emociona al mostrar a sus papas en video navideño: ¡Así reaccionaron sus fans!

La creadora de contenido barranquillera Ornella Sierra causó sensación entre sus seguidores tras mostrar unas emotivas fotografías junto a sus papás, imágenes que rápidamente despertaron comentarios y demostraron el cariño que genera entre su comunidad digital.

¿Por qué Ornella Sierra sorprendió a sus seguidores con fotos junto a sus papás?

La barranquillera quien es muy activa en redes sociales y suele compartir mucho sobre su vida personal reveló a través de su cuenta de Tiktiok donde suma más de un millón de seguidores un emotivo video.

En el videoclip se le ve a ella con un conjunto de falta y blusa blanca junto a sus familia en una sesión de fotografías en la que homenajean la temporada navideña detrás hay un árbol de navidad y muchos regalos.

Por supuesto, las imágenes generaron elogios hacia la influencer barranquillera, pero lo que más llamó la atención de sus seguidores fueron sus papás.

Ornella Sierra genera reacciones con fotos junto a sus papás. (Foto: Canal RCN)

“Los amo”, fueron las palabras de Ornella para su publicación, que rápidamente se llenó de corazones.

¿Por qué los papás de Ornella causaron sensación tras video navideño?

Los internautas, como era de esperarse, reaccionaron con elogios y comentarios positivos sobre la relación familiar que mostró la creadora de contenido.

“Sí, porque no es lo que tenemos, sino a quién tenemos” o “Bella familia esta, sí es una bendición, mi Orne”, fueron algunos de los comentarios que recibió Ornella, aunque los verdaderos elogios fueron para sus papás, quienes se llevaron el protagonismo en el video de la barranquillera.

Además de estos momentos que compartió Ornella con su familia, la influencer se mostró muy contenta al revelar cómo fue su fin de semana de Velitas junto a su novio, en el que recibió cientos de elogios por su nueva relación sentimental.

En un revelador video a Ornella se le vio muy contenta compartiendo un momento divertido con su novio: “Te lo mereces” o “Si tú eres feliz nosotras también te queremos mucho reina”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Por lo pronto, Ornella Sierra sigue cautivando a sus seguidores con momentos familiares y románticos, mostrando su felicidad y generando elogios en redes sociales.