Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ornella Sierra emociona al mostrar a sus papas en video navideño: ¡Así reaccionaron sus fans!

Ornella Sierra cautivó a sus seguidores con fotos navideñas junto a sus papás y desató una ola de comentarios.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Ornella Sierra cautiva a sus seguidores mostrando emotivas fotos familiares navideñas
Ornella Sierra genera reacciones con fotos junto a sus papás. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido barranquillera Ornella Sierra causó sensación entre sus seguidores tras mostrar unas emotivas fotografías junto a sus papás, imágenes que rápidamente despertaron comentarios y demostraron el cariño que genera entre su comunidad digital.

Artículos relacionados

¿Por qué Ornella Sierra sorprendió a sus seguidores con fotos junto a sus papás?

La barranquillera quien es muy activa en redes sociales y suele compartir mucho sobre su vida personal reveló a través de su cuenta de Tiktiok donde suma más de un millón de seguidores un emotivo video.

En el videoclip se le ve a ella con un conjunto de falta y blusa blanca junto a sus familia en una sesión de fotografías en la que homenajean la temporada navideña detrás hay un árbol de navidad y muchos regalos.

Artículos relacionados

Por supuesto, las imágenes generaron elogios hacia la influencer barranquillera, pero lo que más llamó la atención de sus seguidores fueron sus papás.

Ornella Sierra cautiva a sus seguidores mostrando emotivas fotos familiares navideñas
Ornella Sierra genera reacciones con fotos junto a sus papás. (Foto: Canal RCN)

“Los amo”, fueron las palabras de Ornella para su publicación, que rápidamente se llenó de corazones.

¿Por qué los papás de Ornella causaron sensación tras video navideño?

Los internautas, como era de esperarse, reaccionaron con elogios y comentarios positivos sobre la relación familiar que mostró la creadora de contenido.

Artículos relacionados

“Sí, porque no es lo que tenemos, sino a quién tenemos” o “Bella familia esta, sí es una bendición, mi Orne”, fueron algunos de los comentarios que recibió Ornella, aunque los verdaderos elogios fueron para sus papás, quienes se llevaron el protagonismo en el video de la barranquillera.

Ornella Sierra cautiva a sus seguidores mostrando emotivas fotos familiares navideñas
Ornella Sierra genera reacciones con fotos junto a sus papás. (Foto: Canal RCN)

Además de estos momentos que compartió Ornella con su familia, la influencer se mostró muy contenta al revelar cómo fue su fin de semana de Velitas junto a su novio, en el que recibió cientos de elogios por su nueva relación sentimental.

En un revelador video a Ornella se le vio muy contenta compartiendo un momento divertido con su novio: “Te lo mereces” o “Si tú eres feliz nosotras también te queremos mucho reina”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Por lo pronto, Ornella Sierra sigue cautivando a sus seguidores con momentos familiares y románticos, mostrando su felicidad y generando elogios en redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mayra Ramírez disfruta de concierto con su pareja durante receso del Chelsea FC Selección Colombia

Mayra Ramírez se deja ver con su novia en concierto de Silvestre Dangond en Villavicencio

Mayra Ramírez sorprendió a sus fans en Villavicencio durante el concierto Silvestre Dangond junto a su pareja.

La Jesuu dejó un viral momento al aparecer pasada de copas en pleno amanecer La Jesuu

Video que expone a La Jesuu pasada de copas en República Dominicana, ¿qué hizo?

La Jesuu fue expuesta por la hija de Karina García, quien reveló lo que hizo en República Dominica tras pasarse de copas.

Laura de León, Salomón Bustamante Laura de León

Laura de León reacciona a profunda opinión por su aparición con Salomón Bustamante

Laura de León se pronunció luego de aparecer con Salomón Bustamante y romper las especulaciones de separación.

Lo más superlike

¡Luto en redes! Falleció distinguido actor a sus 27 años: así se confirmó la noticia Talento nacional

¡Luto en redes! Falleció distinguido actor a sus 27 años: así se confirmó la noticia

El mundo de las redes sociales se viste de luto tras confirmarse la muerte de un joven actor de 27 años en las últimas horas.

Cazzu cerró su gira Latinaje con un video lleno de ternura donde Inti fue la protagonista. Cazzu

Cazzu vivió un emotivo cierre de su gira con su hija Inti como protagonista

Músico vallenato enfrentó un grave accidente de tránsito en las últimas horas: esto se sabe Talento nacional

Músico vallenato enfrentó un grave accidente de tránsito en las últimas horas: esto se sabe

Café Salud

Café sin azúcar: reciente hallazgo explica cómo afecta realmente al organismo

¿Por qué son famosas Tatiana Murillo, Kim Zuluaga y Yuli Ruiz? Aspirantes de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

¿Por qué son famosas Tatiana Murillo, Kim Zuluaga y Yuli Ruiz? Conoce más sobre las aspirantes de La casa de los famosos Colombia