Daiky Gamboa dividió opiniones luego de hablar sobre su cercanía con Karol G: “La traicionó”

El influencer y maquillador Daiky Gamboa hizo revelaciones sobre la relación cercana que sostiene desde hace años con Karol G.

¿Daiky Gamboa y Karol G enfrentan críticas por su amistad?

En una conversación en el pódcast del influencer La Grúa, recordó que en varias ocasiones le decía a la cantante que “este chico se ve oscuro”.

En ese diálogo compararon la situación con el caso de Yolanda, la mujer que le quitó la vida a la recordada Selena Quintanilla, algo que, según él, le causó risa en el momento en que fue mencionado.

Durante la charla, Gamboa también se refirió a quienes suelen esperar noticias negativas sobre él y su entorno.

“Hay gente que se despierta todos los días de su vida, esperando ver que la noticia de Daiky traicionó a Karol G”, aseguró.

Incluyó además a otros amigos como Daniela Duke, La Liendra y La Segura, señalando que hay quienes insisten en creer que traicionaría a alguno de ellos.

Daiky Gamboa habló de karol G y generó opiniones divididas (Foto: AFP)

El influencer envió un mensaje directo a quienes esperan que eso pase. Dijo con plena seguridad: “eso nunca va a pasar”.

Agregó que tiene amistades desde hace más de 29 años y que esas relaciones permanecen intactas. “Mis amigos van a estar conmigo toda la vida”, afirmó.

¿Por qué las palabras de Daiky Gamboa generaron reacciones en redes?

Daiky Gamboa destacó que se considera una persona que sabe elegir bien a quienes lo rodean. “Yo soy una buena persona que sabe escoger sus amistades”, expresó.

También recordó que hay personas que no conocen el significado del respeto y que, por eso, se acaban las amistades o se presentan faltas de honestidad.

En el pódcast también mencionó que “hay gente que vive del comunicado oficial del comunicado oficial”, refiriéndose a quienes están pendientes de cualquier comentario para convertirlo en tema de discusión.

Las declaraciones generaron respuesta en redes sociales, donde algunos internautas criticaron su relación al influencer y DJ amigo de Karol G.

Comentarios como “aquí los que esperamos tres doritos después” o “El tema no es que sea su amigo y que Karol lo ayude, el tema está en que él se cree una celebridad”.

Otros usuarios, en cambio, defendieron la amistad que mantiene desde hace años con la cantante. Comentarios como “Exacto, la verdadera amistad nunca se acaba”.

Mientras tanto, otros se enfocaron en el cambio de look de Gamboa. Señalando: “Qué diferente se ve Daiky con pelo”, antes se mostraba calvo.