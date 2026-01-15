Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ornella Sierra destapa lo que piensa de los participantes de La casa de los famosos Colombia 3

Ornella Sierra habló con sinceridad sobre los participantes de La casa de los famosos Colombia 3 y dejó clara su postura.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Ornella habla sin filtros sobre lo que piensa de los participantes de La casa de los famosos
Ornella da su opinión sobre los participantes de La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

Ornella Sierra, una de las exparticipantes de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, hizo una revelación sobre lo que piensa de algunos participantes de la actual edición del reality.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Ornella Sierra sobre los participantes de La casa de los famosos Colombia 3?

Hace unos días comenzó una nueva temporada de La casa de los famosos Colombia, la cual ha dado de qué hablar por las personalidades de varios de sus participantes.

En este contexto, la creadora de contenido barranquillera habló sin filtros sobre lo que piensa de esta edición.

Artículos relacionados

A través de un video publicado en redes sociales, Ornella dejó clara su postura. En él, explicó que, aunque en un principio había dicho que no iba a opinar sobre la nueva temporada para evitar recibir ‘hate’, decidió compartir su percepción.

Ornella habla sin filtros sobre lo que piensa de los participantes de La casa de los famosos
Ornella da su opinión sobre los participantes de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

La influencer aseguró que esta temporada tiene muchos matices y que le ha generado una especie de “tbt”, haciendo referencia a figuras como Manuela Gómez y Sara Uribe.

Aunque Ornella Sierra no mencionó nombres de participantes actuales, sí reaccionó a la actitud de algunos, elogiándolos que hay personas muy divertidas y que, con solo ver esta temporada, “ya se están riendo”.

¿Qué dijo Ornella Sierra sobre su participación en La casa de los famosos Colombia 1?

Ornella Sierra recordó su paso por la primera temporada de La casa de los famosos Colombia y se refirió a los comentarios que suelen recibir algunos participantes a quienes llaman “muebles” dentro del reality.

Artículos relacionados

La creadora de contenido pidió paciencia al público y aseguró que no todos los procesos se ven de inmediato. “Esperen, yo fui un sofá y tuve un desarrollo de personaje”, expresó.

Ornella habla sin filtros sobre lo que piensa de los participantes de La casa de los famosos
Ornella da su opinión sobre los participantes de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Además, Ornella afirmó que en esta nueva temporada varios famosos podrían sorprender a los televidentes. “Muchos personajes este año nos van a sorprender”, aseguró.

Por otro lado, la influencer también habló sobre los poderes que se les otorgaron a los participantes en esta edición, señalando que le gustaron y que le aportan un toque de “picante” a la convivencia dentro de la casa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juliana Calderón recuerda a su pareja. Juliana Calderón

Juliana Calderón homenajeó a su pareja, quien falleció junto al cantante Yeison Jiménez; esto mostró

Juliana Calderón recordó a su pareja Juan Manuel Rodríguez con emotivas imágenes tras el homenaje a Yeison Jiménez.

Hija de Luis Alberto Posada defiende a su padre tras momento tenso en homenaje a Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Hija de Luis Alberto Posada defiende a su padre tras momento tenso en homenaje a Yeison Jiménez

Nathaly Posada salió en defensa de su padre tras el incómodo momento que vivió durante el homenaje a Yeison Jiménez.

Hija de Yeison Jiménez hizo símbolo de su papá Yeison Jiménez

El origen del gesto en forma de corazón que hizo la hija de Yeison Jiménez en su homenaje

Durante el homenaje a Yeison Jiménez, su hija conmovió al público al formar un corazón con sus manos, un símbolo que guarda un profundo significado

Lo más superlike

Harry Styles anuncia nuevo álbum Harry Styles

Harry Styles anuncia nuevo álbum y confirma su esperado regreso musical

Harry Styles anunció su nuevo álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally, que se estrenará el 6 de marzo y marca su regreso musical.

la casa de los famosos colombia 2026 La casa de los famosos

Así será la dinámica de cada día en La casa de los famosos Colombia 3

Belinda se despide de México Belinda

Belinda se despide de México y su partida sorprende a sus seguidores

Fallece influencer que anunció su propia muerte a los 39 años Talento internacional

Fallece influencer que anunció su propia muerte a los 39 años

El Alzheimer no solo afecta la memoria, también el lenguaje y la autonomía. Salud

¿Cuándo la pérdida de memoria puede ser señal de Alzheimer? esto dicen los expertos