Ornella Sierra destapa lo que piensa de los participantes de La casa de los famosos Colombia 3

Ornella Sierra, una de las exparticipantes de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, hizo una revelación sobre lo que piensa de algunos participantes de la actual edición del reality.

¿Qué dijo Ornella Sierra sobre los participantes de La casa de los famosos Colombia 3?

Hace unos días comenzó una nueva temporada de La casa de los famosos Colombia, la cual ha dado de qué hablar por las personalidades de varios de sus participantes.

En este contexto, la creadora de contenido barranquillera habló sin filtros sobre lo que piensa de esta edición.

A través de un video publicado en redes sociales, Ornella dejó clara su postura. En él, explicó que, aunque en un principio había dicho que no iba a opinar sobre la nueva temporada para evitar recibir ‘hate’, decidió compartir su percepción.

Ornella da su opinión sobre los participantes de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

La influencer aseguró que esta temporada tiene muchos matices y que le ha generado una especie de “tbt”, haciendo referencia a figuras como Manuela Gómez y Sara Uribe.

Aunque Ornella Sierra no mencionó nombres de participantes actuales, sí reaccionó a la actitud de algunos, elogiándolos que hay personas muy divertidas y que, con solo ver esta temporada, “ya se están riendo”.

¿Qué dijo Ornella Sierra sobre su participación en La casa de los famosos Colombia 1?

Ornella Sierra recordó su paso por la primera temporada de La casa de los famosos Colombia y se refirió a los comentarios que suelen recibir algunos participantes a quienes llaman “muebles” dentro del reality.

La creadora de contenido pidió paciencia al público y aseguró que no todos los procesos se ven de inmediato. “Esperen, yo fui un sofá y tuve un desarrollo de personaje”, expresó.

Además, Ornella afirmó que en esta nueva temporada varios famosos podrían sorprender a los televidentes. “Muchos personajes este año nos van a sorprender”, aseguró.

Por otro lado, la influencer también habló sobre los poderes que se les otorgaron a los participantes en esta edición, señalando que le gustaron y que le aportan un toque de “picante” a la convivencia dentro de la casa.