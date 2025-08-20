Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ornella Sierra debuta como presentadora en televisión nacional

Ornella Sierra, exparticipante de La casa de los famosos, reveló emocionada su debut en televisión nacional como presentadora.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Ornella Sierra sorprende al debutar como presentadora en la televisión nacional
Ornella Sierra da el gran salto a la televisión nacional como presentadora. (Foto Canal RCN).

Ornella Sierra, exparticipante y host digital de La casa de los famosos Colombia, reveló emocionada que debutará como presentadora en televisión nacional. Así mismo, abrió su corazón para hablar de todos sus esfuerzos para alcanzar sus sueños.

¿Ornella Sierra debutará como presentadora en televisión nacional?

La también creadora de contenido digital Ornella Sierra compartió por medio de sus redes sociales una serie de videos en los que reveló la feliz noticia: su debut como presentadora en televisión nacional.

Ornella Sierra brilla en su primera aparición como presentadora en televisión
Ornella Sierra se estrena en la televisión nacional como presentadora. (Foto Canal RCN).

La talentosa mujer confesó que, aunque se sentía nerviosa sabía que era una buena señal, ya que esto era característico en momentos importantes en su vida, en este caso ser presentadora profesional. Pues recordemos que durante varios meses Ornella viene preparándose para dar un salto a la televisión como presentadora y lo estaría logrando poco a poco.

“Hoy estaba preparando por allá gabando unas promos, practicando, ensayando unas cositas... obvio estaba super nerviosa, pero ¿saben qué? Si uno pierde los nervios, es que ya no te gusta y a mí me encanta"

Ornella será presentadora invitada, el mismo rol que cumplió Karina García semanas atrás en donde tuvo la oportunidad de demostrar su talento para este cargo que tanto anhelo les ha causado.

¿Ornella Sierra se siente preparada para ser presentadora de televisión?

Así mismo, Ornella manifestó que esta oportunidad para ser presentadora de televisión de manera temporal a nivel nacional era fruto de su esfuerzo, pues desde que llegó a Bogotá este ha sido su objetivo.

Debut televisivo de Ornella Sierra: ahora es presentadora en TV nacional
Ornella Sierra debuta en televisión nacional como presentadora. (Foto Canal RCN).

Por tal razón inició con su preparación profesional, y comenzó a desenvolverse ante las cámaras, incluso aseguró que nunca ha pensado en dejar de estudiar y prepararse, aunque logre el objetivo de convertirse en una de las presentadoras más reconocidas de Colombia.

“Me recuerda lo que yo vine a hacer a Bogotá. Siento que alimentan mi propósito. A parte que es una oportunidad para poner en práctica todo lo que estoy estudiando, porque yo sé que algún día voy a terminar los frutos"

