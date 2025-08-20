Karely Ruiz habría lanzado advertencia a Karina García: “voy a ir a arrancar extensiones”

El enfrentamiento entre Karina García y Karely Ruiz está cada vez más cerca y las influenciadoras han demostrado con hechos que se están preparando para dar lo mejor en el ring de boxeo. Recientemente la influenciadora mexicana lanzó una advertencia a la paisa en la que aseguró que iría dispuesta a “arrancar extensiones”.

Artículos relacionados Influencers Murió pareja de influencers tras accidente en su carro

¿Karely Ruiz envió mensaje a Karina García previo a su enfrentamiento en el ring?

En un reciente video compartido en las redes sociales la influenciadora mexicana Karely Ruiz habló sobre sus entrenamientos de boxeo y lo emocionada que está por su enfrentamiento con Karina García en el Stream Fighter 4.

Karely Ruiz sorprendió con mensaje directo a Karina García y dejó fuerte advertencia. (Foto Canal RCN).

Aunque la mujer confesó sentirse nerviosa por llevar a cabo este enfrentamiento en territorio colombiano, se mostró optimista y hasta pidió a sus seguidores que la acompañaran en esta fecha especial de manera presencial.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida actriz confiesa infidelidad y anuncia separación de su esposo: “Fue un desliz”

"Mi mayor miedo es que me abucheen, porque la contrincante es colombiana y pues su público es colombiano y el enfrentamiento es allá. Me encantaría verlos ahí, que fueran a apoyarme, por favor mexicanos"

Así mismo aseguró que aunque se sentía muy nerviosa estaba dando todo de sí misma en los entrenamientos de boxeo, ya que estaba dispuesta a “arrancar extensiones”, refiriéndose a Karina García, quien durante un tiempo utilizó este accesorio para mejorar el aspecto de su cabello.

"Pero no importa, porque yo voy a ir a arrancar extensiones, a romper carillas y todo; a darle”

¿Karina García reaccionó a la advertencia de Karely Ruiz?

Aunque el video de Karely Ruiz hablando sobre su enfrentamiento con Karina García es viral en redes sociales, Karina García no se ha pronunciado al respecto. Pues la influenciadora paisa se ha mostrado enfocada tanto en sus proyectos empresariales y laborales como en sus entrenamientos para mejorar su técnica en el boxeo.

Fuerte advertencia de Karely Ruiz a Karina García genera reacción en redes sociales. (Foto Canal RCN).

Y es que aunque la influenciadora paisa no suele mostrar mucho contenido sobre esto último, sí ha asegurado que está muy comprometida con dar lo mejor de sí misma para brillar en este importante día que se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.