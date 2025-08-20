Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García puso fin al misterio y reveló por qué su piel cambió de tono

Karina García se refirió por primera vez al cambio en el tono de su piel y aclaró si se realizó algún procedimiento para aclararla.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Karina García rompe el silencio y revela la verdad sobre el cambio en su piel
Karina García explica el verdadero motivo detrás del cambio en su tono de piel. (Foto Canal RCN).

Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, puso fin al misterio al hablar por primera vez sobre el cambio de tono en su piel, pues años atrás la reconocida influenciadora paisa era morena.

¿Karina García se sometió a algún procedimiento para aclarar el tono de su piel?

En un reciente en vivo en la plataforma de videos TikTok, Karina García habló sobre diversos temas de su vida mientras un estilista arreglaba su cabello y la maquillaba. En medio de la transmisión, uno de los internautas le preguntó por un asunto que ha generado gran interés en redes sociales: el evidente cambio en el tono de su piel.

Karina García sorprende a sus fans al confesar qué pasó con su color de piel
Influencer Karina García aclaró el misterio sobre su cambio de tono de piel. (Foto Canal RCN).

Vale la pena recordar que durante su paso por La casa de los famosos Colombia circularon en redes varias fotografías de la influenciadora cuando era adolescente y aún no iniciaba como creadora de contenido. En esas imágenes, Karina lucía completamente diferente, no solo porque no se había realizado los retoques estéticos que hoy tiene, sino también porque mostraba una piel morena bastante notoria.

A raíz de estas comparaciones, surgieron especulaciones sobre posibles procedimientos estéticos para aclarar su piel. Sin embargo, Karina decidió aclarar el tema en la transmisión. Según contó, el cambio ocurrió de manera natural, al punto de que ella misma desconoce cómo sucedió.

“¿Cómo hago para aclarar la piel? Yo no sé a mí qué me pasó. Ustedes ya conocen mis fotos de niña, de adolescente, yo era súper negra, pero no sé a mí qué me pasó; me blanqueé de un momento a otro”, expresó.

Con esto, Karina García dejó claro que no se sometió a ningún procedimiento para cambiar el tono de su piel.

¿Qué procedimientos estéticos se realizó Karina García?

Ahora bien, los procedimientos estéticos a los que sí se ha sometido Karina García han sido varias. En una reciente entrevista con 'Los 40 Colombia', la creadora de contenido reveló se ha sometido a tres intervenciones para mejorar su apariencia, siendo estas hasta el momento lip*succión, rin*plastia y aumentos de bust*.

Karina García contó qué hay detrás de la transformación en su piel
Karina García destapó el motivo real de su cambio de tono de piel. (Foto Canal RCN).

Así mismo, aclaró que su cadera ha sido producto de su disciplina con sus rutinas de ejercicio a las que se somete diariamente.

