Nodal revela que planea casarse por tercera vez con Ángela Aguilar

Christian Nodal ha estado últimamente en el ojo público tras la entrevista que concedió a la periodista Adela Micha en el programa Un día una voz.

En esta conversación, el cantante confesó sus planes junto a Ángela Aguilar y habló sobre la tercera boda que desean realizar.

¿Qué dijo Nodal sobre casarse por tercera vez con Ángela Aguilar?

El intérprete compartió los planes de boda que tiene con Ángela Aguilar. Cabe aclarar que la pareja ya lleva un año casada, luego de dar el “sí” en una ceremonia espiritual.

Nodal reveló que la tercera boda será religiosa y que está prevista para el 2026.

Aunque no ofreció muchos detalles sobre el lugar o la fecha exacta, sí confirmó que es un evento que ambos están planeando con ilusión.

Christian Nodal confirma boda religiosa para el 2026. (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

¿Cuáles han sido las dos primeras bodas de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Según relató el propio Nodal, la relación con la cantante mexicana inició el 14 de mayo de 2024, pocas semanas después de terminar su vínculo con la artista argentina Cazzu.

El 29 de mayo de ese mismo año, Ángela Aguilar y Christian Nodal celebraron una ceremonia espiritual en Roma.

El cantante explicó que viajaron a Italia para disfrutar de su relación lejos de la mirada pública y, de manera espontánea, surgió la idea de casarse.

“No fue planeado, en el avión dije: ‘ella es, ella es mi amor verdadero, ella es el amor de mi vida, con ella me quiero m0rir”, contó el artista.

Los preparativos de esa ceremonia se organizaron a último momento, incluso con ayuda de amigos que consiguieron los anillos. El artista no reveló más detalles sobre lo ocurrido en esa ocasión.

Posteriormente, el 24 de julio, la pareja oficializó su matrimonio con una boda civil, de la cual se conocen pocos detalles.

“Apenas voy a cumplir… bueno, de la boda espiritual ya cumplimos un año. Este 24 vamos a cumplir una año ya de la boda legal y ya el siguiente año se viene [...] la boda por la iglesia”, dijo el artista.

¿Cómo son las fechas de la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Durante la entrevista, Nodal también explicó la cronología de su relación con Ángela Aguilar, con el fin de aclarar rumores sobre posibles infidelidades.

Christian Nodal niega rumores de infidelidad en su relación con Cazzu. (Foto Frazer Harrison / AFP)

El artista aseguró que nunca engañó a Cazzu y que su historia con Ángela comenzó después de la ruptura.

“El 8 de mayo terminamos [...] Y para serte bien sincero, nosotros ya habíamos terminado seis veces antes. El ocho fue la definitiva para mí [...] Se acabó. Para ella, para mi [...] Con Ángela empiezo a salir el 14 de mayo”, explicó Nodal.

Quince días después se casaron en la ceremonia espiritual y, casi un mes más tarde, lo hicieron de manera civil.