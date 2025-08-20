La Toxi Costeña le celebró el cumpleaños a su hija, así fue la fiesta

La cantante la Toxi Costeña le celebró los 10 años a su hija Mariana con una gran fiesta, la cual mostró a sus fanáticos en redes sociales.

Artículos relacionados Influencers Murió pareja de influencers tras accidente en su carro

¿Cómo le celebró la Toxi Costeña el cumpleaños a su hija Mariana?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi un millón de seguidores, compartió imágenes de la celebración que le hizo a la pequeña.

Primero la felicitó con un collage de imágenes de la pequeña en el que agregó: "Feliz cumpleaños mi princesa Mariana. Te amo".

Posteriormente, reveló que la temática de la fiesta fue de Merlina, la serie de Netflix, donde la niña se disfrazó de la protagonista.

Ambas decidieron hacer uno de los bailes virales de la producción, donde demostraron la gran relación entre madre e hija que tienen.

La artista también se dejó ver bailando y cantando al lado de su hija, mientras le cantaban temas tradicionales de esta fecha.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida actriz confiesa infidelidad y anuncia separación de su esposo: “Fue un desliz”

¿Cómo reaccionaron los fanáticos tras la fiesta de cumpleaños de la hija de la Toxi Costeña?

Los internautas opinaron tras conocer la fiesta de celebración que le hizo la cantante a su hija, donde felicitaron no solo a la cantante por su labor de madre, sino a la niña por cumplir un año más de vida.

Por ahora, la Toxi Costeña sigue disfrutando de la compañía de sus dos hijos y trabajando en sus respectivos proyectos luego de la gran acogida que tuvo en La casa de los famosos Colombia.

La sincelejana se encuentra trabajando en nueva música, donde pronto lanzará una canción bajo el ritmo de champeta con la empresaria Yina Calderón, según dieron a conocer y que tiene a la expectativa a sus fieles admiradores.

Asimismo, está enfocada en su próximo emprendimiento de productos de belleza para mujeres.

Artículos relacionados Karina García Altafulla fue interrogado sobre su supuesta ruptura con Karina y esto dijo

Cabe destacar que, recientemente acaparó gran atención de sus seguidores tras su viaje con algunos de sus excompañeros del reality, pues estuvo en San Andrés junto a Emiro Navarro, Melissa Gate, Mateo Varela y Norma Nivia, con quienes entretuvo y realizó contenido disfrutando de dicho paseo.