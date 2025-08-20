Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Joven que canta en TransMilenio se hace viral al mostrar que gana más de dos salarios mínimos

Joven que canta en TransMilenio mostró cuánto gana al día y conmovió al revelar que entrega todo a su mamá.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Joven cantando en bus
Joven que canta en TransMilenio se hace viral al mostrar que gana más de dos salarios mínimos. (Foto FreePik)

Un joven bogotano llamado Jorge se volvió viral en redes sociales luego de mostrar en un video cuánto dinero gana diariamente cantando en el sistema de transporte TransMilenio.

Su historia llamó la atención no solo por la suma que logra reunir en pocas horas, sino también por su humildad y la forma en la que asume su trabajo.

¿Cuánto gana el joven que canta en el transmilenio?

A través de TikTok, Jorge compartió cómo transcurrió uno de sus días entre presentaciones en buses de TransMilenio y en algunos restaurantes.

Joven cantando en bus
Jorge canta en buses o restaurantes para trabajar. (Foto FreePik)

Según explicó, empezó a las 10:48 de la mañana y terminó a las 4:12 de la tarde, tras poco más de cinco horas de trabajo.

Entre billetes de dos mil, uno de diez mil y muchas monedas, ese día recolectó 60 mil pesos en billetes y 64.500 en monedas, para un total de 124.500 pesos.

Esto equivale a más de dos salarios mínimos diarios legales en Colombia, que corresponden a 47.450 pesos cada uno.

Aunque aclaró que no siempre obtiene la misma cifra, varios usuarios hicieron cuentas y señalaron que, de mantener ese promedio, sus ingresos mensuales podrían superar los 3,8 millones de pesos.

El joven también destacó que todo lo que gana lo destina a su madre y al sostenimiento de su hogar.

“¡Estoy muy feliz, muchachos! Esa plata se la voy a dar a mi mamá, para ayudar aquí en la casa”, afirmó en su video.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales al video?

El clip rápidamente acumuló más de 727 mil reproducciones y 300 comentarios. Algunos internautas no ocultaron su asombro:

“Al mes serían 3.800.000 pesos”, “Un billete de diez, que es común para nosotros, para el parcero es una bendición”, escribieron.

Otros resaltaron la inspiración que transmite Jorge con frases como: “Este muchacho es un ejemplo para todos” y “La plata es para su mamá, qué bendición”.

Más allá del dinero, lo que más conmovió a la audiencia fue su sencillez y gratitud.

Jorge mostró cómo, al final del día, le entregaba las ganancias a su madre, quien emocionada lo bendijo y le agradeció.

Para muchos, ese gesto confirmó que su mayor motivación es darle una mejor vida a su familia.

