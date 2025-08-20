Murió el cantante Ernesto Estrada, vocalista de la banda regional Enigma Norteño

El cantante Ernesto Estrada, vocalista de la agrupación mexicana Enigma Norteño, falleció luego de que fuera atacado cuando estaba en su vehículo en la colonia Arenales Tapatíos en Zapopan, en Guadalajara, en México en la tarde de este martes 19 de agosto.

¿Qué se sabe del fallecimiento del cantante Ernesto Estrada, de Enigma Norteño?

Los medios locales informaron que el artista iba en su vehículo junto a su esposa y un allegado para recoger otro vehículo cuando recibió impactos de dos hombres que llegaron cuando él estaba en su lugar de destino, provocándole una muerte instantánea.

Los responsables huyeron en una motocicleta tras impactarlo, por lo que se desconoce la identidad de los hombres. Las autoridades se encuentran en investigaciones para dar con su paradero y poder capturarlos.

Los acompañantes del artista también sufrieron lesiones, pero estos lograron sobrevivir.

¿Quién era Ernesto Estrada?

El artista fue el fundador y vocalista de la famosa agrupación Enigma Norteño, quienes suman millones de reproducciones en las diferentes plataformas streaming de música.

La agrupación ha realizado varias colaboraciones, entre ellas con el colombiano Giovanny Ayala y la banda Fuerza Regida.

En su cuenta de Instagram, tenía más de un millón y medio de fanáticos, en los que tiene entre sus seguidores a los cantantes Jessi Uribe, Yeison Jiménez y Peso Pluma.

El artista también realizó su labor en la industria musical como productor, compositor y bajista.

Algunas de las letras que compuso generaron algunas controversias por su contenido tras hacer referencias a ciertos temas complejos.

El cantante falleció a sus 38 años y de acuerdo con varios medios de comunicación del país azteca, el artista habría recibido algunas amen*zas de un grupo delictivo, pero él habría confesado que no tenía nada que ver con ellos.

Colegas y fanáticos han reaccionado a la lamentable partida del artista, dejándole mensajes de cariño y de despedida en su más reciente publicación en su cuenta de Instagram, donde habría aparecido con su hija.

El artista ofreció su última presentación el pasado fin de semana, dejando un vacío en quienes soñaban con verlo en vivo.