Mario Yepes de MasterChef sorprende en redes: ¿quiénes son sus hijos y por qué hablan de ellos?

Mario Alberto Yepes se ha destacado por ser uno de los exfutbolistas más destacados del país, no solo por su gran desempeño en este deporte al ser parte de la Selección Colombia y ser parte de uno de los participantes de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN.

Además, el nombre de Yepes no solo ha sido tendencia en los últimos meses al demostrar su habilidad en el campo gastronómico, sino que también, al presumir a través de sus redes sociales el especial vínculo que tiene con sus hijos.

¿Quiénes son los hijos de Mario Alberto Yepes?

Desde luego, muchos internautas se han sorprendido con la belleza de los hijos de Mario Alberto Yepes con quienes comparte momentos especiales. Es así como el deportista sorprendió recientemente al compartir en su cuenta oficial de Instagram, una fotografía con uno de sus hijos y expresó las siguientes palabras:

“Mi muchacho Luciano Yepes. Faltó Vale porque no quiso salir”, añadió Mario Yepes.

Con base en estas palabras, se evidencia que Yepes disfruta con plenitud ser padre, pues ha demostrado que es padre de tres hijos, quienes son: Luciano, Miranda y Valentino.

Por su parte, muchos internautas no han pasado por alto la belleza de los hijos de Yepes, pues Miranda Yepes ha acaparado la atención mediática al demostrar que tiene un buen estilo de vida y, también, al demostrar su interés por la moda y la comunicación digital.

¿Cómo fue el paso de Mario Alberto Yepes en MasterChef Celebrity? | Foto: Canal RCN

Así también, los otros dos hijos de Yepes han demostrado tener gran admiración por su padre, en especial Valentino al compartir mediante sus redes sociales que tiene una gran habilidad con el fútbol, así como si padre.

¿Cómo fue el paso de Mario Yepes en MasterChef Celebrity?

Es clave mencionar que el paso de Mario Yepes en la cocina de MasterChef Celebrity, se convirtió en una de las más comentadas por parte de los internautas, pues muchos quedaron sorprendidos al ver cómo avanzaba en el transcurso de la competencia.

Sin embargo, el exfutbolista fue eliminado hace unas semanas tras un error que tuvo en la preparación de un plato típico colombiano donde la protagonista fue la changua.

¿Quiénes son los hijos de Mario Alberto Yepes? | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Mario Yepes generó gran conmoción no solo por el aprendizaje adquirido en MasterChef, sino que también, por el vínculo que demostró tener con la actriz Caterin Escobar, una de las participantes.