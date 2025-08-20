¿Hija de Karina García sigue sus pasos y participará en importante reality? Esto dijo

Isabella, la hija mayor de Karina García, reapareció en sus redes sociales y habló sobre los recientes rumores que señalan su posible participación en un importante reality, siguiendo los pasos de su mamá.

¿Seguirá la hija de Karina García los pasos de su mamá en un reality?

En una reciente dinámica en su cuenta oficial de Instagram, Isabella, la hija mayor de Karina García, se refirió a los rumores que afirman que podría estar siguiendo los pasos de su mamá al participar en un importante reality.

Recordemos que Karina García hizo parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia del Canal RCN, donde avanzó varias semanas hasta ser eliminada tras unas votaciones que cambiaron las reglas del juego.

Sin embargo, la creadora de contenido continuó vinculada a la competencia, primero como invitada especial de El Jefe y luego como jefa de campaña de su actual pareja y ganador del reality, Andrés Altafulla.

Ahora, los rumores señalan que Isabella estaría en conversaciones para unirse a un reconocido reality, generando gran expectativa entre los seguidores de la familia. Y es que, de confirmarse su participación, Isabella no solo seguiría los pasos de su madre, sino que también podría convertirse en una de las grandes revelaciones del reality.

Hija de Karina García rompe el silencio sobre su supuesta participación en un reality

Sin embargo, en medio de la dinámica realizada en su cuenta oficial de Instagram, Isabella desmintió que estos rumores fueran ciertos, pues hasta el momento no ha recibido ningún tipo de propuesta que la vinculen directamente a un reality.

"Hasta donde yo sé, a mí a realities no me han invitado. Puro chisme, puro embuste", respondió la joven influenciadora.

De esta manera, los rumores sobre su participación en este tipo de formatos son simples especulaciones, pues Isabella se encuentra actualmente enfocada en sus proyectos laborales, y personales como entrenamientos.

Con esto, Isabella dejó claro que, por ahora, no tiene planes de incursionar en realities y prefiere concentrarse en su vida personal y profesional.