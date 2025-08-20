Karina García reveló cómo maneja la relación de Altafulla con su exnovia Rochy

La influenciadora Karina García y el cantante Altafulla hablaron sobre algunos detalles de su relación tras salir de La casa de los famosos Colombia, reality que ganó el barranquillero.

Aprovecharon también para hablar sobre Rochy, la exnovia del cantante, debido a su controversial cercanía.

Artículos relacionados Influencers Murió pareja de influencers tras accidente en su carro

¿Qué dijo Altafulla sobre su relación con su exnovia?

n entrevista en 'Buen Día, Colombia', el cantante fue interrogado sobre la relación que tiene con su exnovia Rochy, a quien mencionó tantas veces durante su participación en La casa de los famosos Colombia y con quien se le vio tras salir del reality.

El artista explicó que, si bien, son muy cercanos y ella suele compartir con su familia, su relación es más que todo profesional, pues le tiene bastante confianza.

"Yo tengo una relación con mi súper formal, camella conmigo en mi parte financiera y cuando yo entré al programa le había dicho como sea lo que sea que suceda tú al tanto porque he tenido experiencias negativas con personas que me han dado por la cabeza y no voy a cometer los errores que ya cometí", dijo.

Aclaró que su cercanía con ella no tiene nada que ver con el lado sentimental, pues ella y todo su alrededor están claros que él está con Karina García.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida actriz confiesa infidelidad y anuncia separación de su esposo: “Fue un desliz”

¿Qué dijo Karina García sobre Rochy, la exnovia de Altafulla?

La influenciadora confesó que la ha visto muy pocas veces, pero lo que han logrado compartir le ha caído bien, aunque señaló que está en el proceso de entender la relación actual entre ellos dos.

"Me parece una pelada chévere. Esto es algo nuevo para mí y estoy tratando de asumirlo con toda la madurez que se requiere", señaló.

Artículos relacionados Karina García Altafulla fue interrogado sobre su supuesta ruptura con Karina y esto dijo

Por otra parte, los dos también hablaron sobre los proyectos que tienen juntos en común y de manera individual, indicando que esperan tener una empresa en común y que están enfocados en los planes personales, con los que esperan seguir cautivando a sus fanáticos, que tanto los han apoyado y quieren ver cosas nuevas de ellos.

Karina García agregó que espera en un futuro cercano estar acompañado a Altafulla en importantes premios de la industria de la música.