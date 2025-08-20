Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Michelle Rouillard de MasterChef comparte mensaje personal: “Donde no hay interés, no insistas”

Michelle Rouillard se sinceró con un mensaje motivador que invita a la reflexión y al cuidado personal.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Michelle Rouillard
Michelle Rouillard y sus consejos motivacionales. | Foto: Canal RCN

Michelle Rouillard se ha destacado en ser una de las actrices más destacadas del país gracias a su amplia trayectoria profesional y ser exreina de belleza donde adquirió un importante reconocimiento a nivel internacional.

Además, el nombre de Michelle ha sido tendencia en las últimas horas no solo por ser una de las participantes de MasterChef Celebrity, sino que también por compartir mediante sus redes sociales inspiradores mensajes motivacionales

Michelle Rouillard comparte inspirador mensaje motivacional

Cabe destacar que Michelle no solo se ha destacado a lo largo de su vida por su exitosa carrera profesional, sino que también, por el vínculo especial que tiene con sus seguidores al compartir varios acontecimientos de su vida personal en sus redes sociales.

Michelle Rouillard
Michelle Rouillard comparte consejos motivacionales. | Foto: Canal RCN

Es así como Michelle ha sido tendencia en las últimas horas por parte de sus seguidores al compartir un video mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 100 mil seguidores, sobre un inspirador mensaje motivacional acerca de su vida, expresando las siguientes palabras:

“Alguien me preguntó qué consejos daría para la vida y no soy gurú ni nada, pero algo he aprendido a punta de golpes y algunos aciertos. Donde no hay interés, no insistas porque si te toca estar rogando, por ahí no es. Invierte en ti, cursos, viajes, libros, experiencias que te transformen. Rodéate de gente que te sume. Nunca te gastes todo el dinero que tienes, los imprevistos siempre llegan sin avisar”, añadió Michelle.

Estas palabras no han pasado por desapercibidas por parte de los seguidores de Michelle, pues compartió un inspirador mensaje acerca de varias experiencias que ha tenido a lo largo de su vida.

Michelle Rouillard
¿Cómo ha sido el paso de Michelle Rouillard en MasterChef Celebrity? | Foto: Canal RCN

¿Cómo ha sido el paso de Michelle Rouillard en MasterChef Celebrity?

Desde que empezó la actual temporada de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN, el nombre de Michelle ha resonado a través de redes sociales al ser una de las participantes y demostrar su gran habilidad en el campo gastronómico.

Por esta razón, Michelle ha demostrado a lo largo de la competencia que uno de los aspectos que más la caracteriza es la disciplina, una de las cualidades que más la resaltan en la competencia.

