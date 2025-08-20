Murió influencer a sus 27 años, esto es lo que se sabe

La influenciadora Yarely Ashley Hermosillo, oriunda de Arizona, falleció a sus 27 años luego de haber recibido un impacto en medio de un tir*teo.

¿Qué se sabe de la muerte Yarely Ashley Hermosillo?

La joven se encontraba en su vehículo cuando falleció. De acuerdo con People en Español, que confirmó la noticia, un hombre identificado como Jesús Preciado Dousten tuvo un altercado con otro hombre en la carretera mientras conducía y en medio de la discusión sacó un a*ma y comenzó a disp*rar al aire, siendo uno de los impactos en contra de la creadora de contenido.

Según se informó, la joven iba con su hijo de cuatro años y su mamá en el automóvil, quienes iban en la parte de atrás, pero afortunadamente salieron ilesos.

La creadora de contenido fue llevada rápidamente a la clínica, pero tras la gravedad de la herida no logró sobrevivir.

Las autoridades lograron arrestar al hombre, que sería el responsable del fallecimiento de la joven.

¿Quién era Yarely Ashley Hermosillo?

La influenciadora cuyo nombre era Yarely Ashley Hermosillo, se hacía llamar en redes sociales como Yaredream, donde tenía más de 200 mil seguidores en todas sus redes sociales.

La joven solía compartir contenido de comida, compartiendo tips de cocina y diferentes recetas, con las que lograba cautivar a sus seguidores.

Tras conocerse su dolorosa partida, varios de sus seguidores aprovecharon para enviarle mensajes de cariño y agradecimiento por todo el conocimiento que les brindó en sus redes sociales y ofrecieron el sentido pésame a la familia en este difícil momento para ellos.

Cabe destacar que, luego de lo ocurrido se abrió una cuenta benéfica para recaudar fondos para los gastos fúnebres de la influenciadora.

La madre de la creadora de contenido compartió un mensaje pidiendo la mayor colaboración de los seguidores de la joven no solo para su despedida, sino para el pequeño que quedó sin su madre.