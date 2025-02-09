Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ornella Sierra confesó lo que exige en su próxima relación tras polémica

Ornella Sierra compartió sus nuevas condiciones para estar en una relación tras su polémica.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Ornella Sierra
Ornella Sierra reveló detalles de sus propósitos para sus relaciones. | Foto Canal RCN

Luego de que la creadora de contenido, Ornella Sierra haya revelado lo que sucedió con sus anteriores relaciones, compartió detalles de lo que quiere vivir con sus próximos romances.

Artículos relacionados

¿Cuáles son los nuevos propósitos de Ornella Sierra?

Ornella Sierra reveló una lista de sus nuevos propósitos de vida. A través de TikTok dejó ver a todos sus seguidores lo que quiere para cualquier tipo de relación.

Allí expresó que no quiere fiestas hasta tan tarde, que prefiere planes en casa, ir a desayunar, realizar ejercicio, tomar un café y planes más sencillos que no impliquen el tema de alcohol.

Sin embargo, destaco que en el pasado hubo días que estuvo en esa época y que la recuerda con mucho amor y cariño.

Artículos relacionados

¿Qué le dijeron los seguidores tras los nuevos propósitos de Ornella Sierra?

Varios fanáticos mostraron su apoyo a la creadora de contenido. Algunos comentaron que, con el paso de los años, especialmente después de los 30, se empiezan a preferir planes más tranquilos que no impliquen trasnochar

"Se llama... me vienen correteando los 30"; "Me encanta la nueva versión de ti"; "Estas en tu mejor momento", fueron algunos comentarios de internautas.

Claramente, varios fanáticos la apoyaron y expresaron la admiración que tienen hacia la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con el exromance de Ornella Sierra y por qué fue tan polémico?

Recientemente, Ornella reveló detalles sobre cómo fue su exromance con Farid Pineda. En una entrevista exclusiva para el programa de Buen Día Colombia, compartió detalles y expresó que recibió distintas amenazas por parte de las personas, ya que no apoyaban su relación.

Todo comenzó cuando el novio, que estaba comprometido, dejó a su esposa por Ornella. Tras ese escándalo, la creadora recibió constantes mensajes de personas, al punto de confesar que esto afectó gravemente su salud y su trabajo.

Ornella Sierra
Estos son las nuevas condiciones de Ornella Sierra para sus relaciones | Foto Canal RCN
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Evaluna y Camilo Echeverry Camilo

Camilo le cortó el pelo a Evaluna, así luce ahora

Así fue el cambio de look que le hizo el artista Camilo a su esposa Evaluna Montaner.

Karina García, Valentino Karina García

Valentino causa ternura tras enaltecer a su mamá Karina García en transmisión en vivo

Valentino le dio unas inesperadas palabras a su mamá que la llenaron de amor y conquistó a sus seguidores.

Taylor Swift Taylor Swift

¿Quiénes han sido las parejas de Taylor Swift y qué canciones les dedicó?

La cantante ha plasmado sus romances en su música. Estas son las parejas de Taylor Swift y las canciones que inspiraron.

Lo más superlike

Cinta negra Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció un integrante de un reconocido programa matutino

Falleció un miembro clave de un reconocido programa matutino, dejando un gran legado entre colegas y televidentes.

Descansar es una necesidad fisiológica, no un lujo, según expertos en salud mental. Salud

¿Te sientes culpable por descansar? La psicología lo explica, estas son las razones

Claudia Bahamón regañó a Caterin Escobar en MasterChef Claudia Bahamón

Claudia Bahamón le llamó la atención a Caterin Escobar en MasterChef: esta fue la razón

El aspecto físico de Anahí genera preocupación Anahí

El aspecto físico de Anahí genera preocupación entre seguidores y medios: “Está muy delgadita”

Este es el cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2026 Viral

Festival Estéreo Picnic 2026: cartel oficial con The Killers, Sabrina Carpenter, Lorde y más