Ornella Sierra confesó lo que exige en su próxima relación tras polémica

Luego de que la creadora de contenido, Ornella Sierra haya revelado lo que sucedió con sus anteriores relaciones, compartió detalles de lo que quiere vivir con sus próximos romances.

¿Cuáles son los nuevos propósitos de Ornella Sierra?

Ornella Sierra reveló una lista de sus nuevos propósitos de vida. A través de TikTok dejó ver a todos sus seguidores lo que quiere para cualquier tipo de relación.

Allí expresó que no quiere fiestas hasta tan tarde, que prefiere planes en casa, ir a desayunar, realizar ejercicio, tomar un café y planes más sencillos que no impliquen el tema de alcohol.

Sin embargo, destaco que en el pasado hubo días que estuvo en esa época y que la recuerda con mucho amor y cariño.

¿Qué le dijeron los seguidores tras los nuevos propósitos de Ornella Sierra?

Varios fanáticos mostraron su apoyo a la creadora de contenido. Algunos comentaron que, con el paso de los años, especialmente después de los 30, se empiezan a preferir planes más tranquilos que no impliquen trasnochar

"Se llama... me vienen correteando los 30"; "Me encanta la nueva versión de ti"; "Estas en tu mejor momento", fueron algunos comentarios de internautas.

Claramente, varios fanáticos la apoyaron y expresaron la admiración que tienen hacia la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué pasó con el exromance de Ornella Sierra y por qué fue tan polémico?

Recientemente, Ornella reveló detalles sobre cómo fue su exromance con Farid Pineda. En una entrevista exclusiva para el programa de Buen Día Colombia, compartió detalles y expresó que recibió distintas amenazas por parte de las personas, ya que no apoyaban su relación.

Todo comenzó cuando el novio, que estaba comprometido, dejó a su esposa por Ornella. Tras ese escándalo, la creadora recibió constantes mensajes de personas, al punto de confesar que esto afectó gravemente su salud y su trabajo.