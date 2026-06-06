Ornella Sierra compartió en redes una espectacular experiencia que vivió en Brasil ¡Video!

Ornella Sierra compartió en redes sociales un gran momento que vivió en medio de un viaje que hizo a Brasil con su pareja, Humberto Vargas.

¿Cuál fue el sueño que cumplió Ornella Sierra, exparticipante de La casa de lo famosos, en su viaje a Brasil?

La barranquillera aterrizó en Río de Janeiro y pudo vivir una experiencia única en una de las ciudades más visitadas del mundo.

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La exparticipante de La casa de los famosos Colombia reveló que viajó por primera vez en helicóptero y mediante una publicación en redes mostró su emoción por ese hecho.

“Me subí a un helicóptero por primera vez para ver TODO Río”, escribió Ornella junto a un video que compartió en su cuenta de Instagram, donde ya superó el millón de seguidores.

La grabación muestra grandes detalles de la experiencia vivida por ella; desde que se sube a la aeronave hasta que finalmente se baja tras un recorrido aéreo por la famosa ciudad brasileña.

Ornella Sierra mostró en redes cómo fue su experiencia viajando por primera vez en helicóptero. Foto: RCN

Sierra evidenció su alegría por el viaje que hizo, generando muchas reacciones entre sus seguidores en redes.

“Espectacular ciudad”, “Que top, una experiencia espectacular”, “que vista tan espectacular”, “espectacular Orne”, “me encanta”, “mi Orne”, comentaron algunos de sus seguidores.

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Ornella Sierra completa varios días de viaje por Brasil y en su paso por el país carioca ha visitado el Cristo Redentor, el estadio Maracaná, las playas de Copacabana, entre otros atractivos de Río.



En una de las publicaciones que hizo, Ornella paralizó las redes al presumir su espectacular figura. La creadora de contenido se fotografió en las playas de Río y dejó babeando a varios con su actual figura.

¿Qué ha pasado con Ornella Sierra desde que participó en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que, Ornella Sierra participó en la primera temporada de La casa de los famosos, que le representó gran fama y reconocimiento. Desde entonces, ha crecido como creadora digital y figura de la farándula nacional.

Además, su corazón está ocupado. Tras un supuesto romance con Miguel Bueno, hermano de Pipe Bueno, la costeña se dio una oportunidad en el amor con Humberto Vargas.

Tras un 'shippeo' con Miguel Bueno, Ornella Sierra inició una relación formal con Humberto Vargas. (Foto: Canal RCN)

La mujer se ha mostrado muy enamorada en redes sociales y vive con intensidad las mieles de amor, demostrando que su relación va muy en serio.

Ornella Sierra también se ha convertido en una gran figura colombianas de las redes sociales. La mujer tiene un canal de YouTube, donde se muestra cocinando mientras conversa con algún famoso.

Cabe recordar que, en su paso por La casa, Ornella se hizo célebre porque era de las que mejor cocinaba. La cocina y ella se convirtieron en “cómplices” de esa temporada.

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Sierra llegó al Top 10 de esa primera temporada y fue una de las figuras destacadas del Team Papillente, que finalmente triunfó con Karen Sevillano.