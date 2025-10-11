Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ornella causa sensación al recrear icónico baile de Navidad de Lindsay Lohan en 'Chicas pesadas'

Ornella Sierra sorprendió a sus seguidores al revivir el famoso baile navideño de Chicas pesadas.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Ornella Sierra revive el icónico baile navideño de ‘Chicas pesadas’
Ornella Sierra sorprende con su versión del baile de ‘Chicas pesadas’ (Fotos: Canal RCN y AFP)

La creadora de contenido barranquillera Ornella Sierra sorprendió a sus millones de seguidores al recrear la icónica coreografía que Lindsay Lohan interpretó en la película Chicas pesadas.

¿Cuál fue el video de Ornella Sierra que causó sensación por su baile de Navidad?

Una de las películas más recordadas de 2004 es Chicas pesadas, una comedia que marcó a toda una generación y lanzó al estrellato a Lindsay Lohan. En la cinta también participaron Rachel McAdams, Amanda Seyfried y Lacey Chabert, quienes dieron vida al grupo más popular de la escuela.

Lindsay interpretó a Cady Heron, una joven que buscaba encajar entre las chicas más famosas del colegio: Regina George, Karen y Gretchen.

Una de las escenas más icónicas de la película es el famoso baile de Jingle Bell Rock, donde las protagonistas se presentan en el show navideño del colegio con una coreografía que hasta hoy sigue siendo tendencia.

En esta ocasión, Ornella Sierra sorprendió al recrear la escena. Aunque en la versión original las actrices usaban vestidos ajustados con brillo y gorros de Navidad, la barranquillera decidió darle su propio toque y cambiar un poco el look.

Ornella Sierra revive el icónico baile navideño de ‘Chicas pesadas’
Ornella Sierra sorprende con su versión del baile de ‘Chicas pesadas’. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Ornella Sierra causó sensación al recrear famoso baile de Navidad?

En el video que compartió la barranquillera a través de su cuenta de TikTok, donde acumula más de un millón de seguidores, ya suma miles de ‘me gusta’.

En el clip, la creadora de contenido aparece luciendo un saco, un gorro navideño y una falda negra, dándole la bienvenida a la temporada más esperada del año.

Con su icónica coreografía y una gran sonrisa, Ornella Sierra se ‘robó’ todas las miradas. Su video no solo despertó nostalgia entre los fans de Chicas pesadas, sino que también le valió cientos de elogios y algunas risas por su divertida interpretación.

Ornella Sierra revive el icónico baile navideño de ‘Chicas pesadas’
Ornella Sierra sorprende con su versión del baile de ‘Chicas pesadas’. (Foto: Canal RCN)

Pero no solo eso llamó la atención, sino que fue el mensaje con el que acompañó el video, en él escribió: “Yo distrayéndolo para que se olvide que soy menor y que aún creo en papá Noel, así que me tiene que dar doble regalo”.

Y es que recientemente la barranquillera abrió su corazón y contó lo feliz que está al confirmar su relación con Humberto Vargas.

 

