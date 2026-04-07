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Orlando Liñán impactó al mostrar que se hizo implante capilar: ¿cómo quedó?

Orlando Liñán, presentador de Buen día Colombia, mostró con lujo de detalle cómo se llevó a cabo el impresionante procedimiento.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Orlando Liñán en Buen día Colombia.
Orlando Liñán se hizo procedimiento estético para mejorar sus apariencia. Foto | Canal RCN.

Orlando Liñán, quien hace parte del equipo de Buen día Colombia, recientemente capturó la atención en redes sociales al revelar que se sometió a impresionante procedimiento estético para mejorar su apariencia.

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¿Qué procedimiento se hizo Orlando Liñán, presentador de Buen día Colombia?

En las últimas horas, el reconocido presentador sorprendió al aparecer en su cuenta de Instagram para contarle a sus seguidores que tomó la decisión de hacerse un implante capilar, un cambio que quiso compartir en rede y que no pasó desapercibido entre los internautas.

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"Llegó el día, este año 2026, con pelo nuevo", señaló el actor que, segundos después, aseguró sentirse tranquilo de poder estar en las mejores manos que es lo más importante.

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Dicho esto, todo el equipo médico se dispuso a realizar el paso a paso del procedimiento, por lo que primero procedieron a marcar la zona en la que se hizo el implante, luego le cortaron todo el cabello para después poner sobre la piel unos paños en la zona que fue intervenida.

¿Cómo quedó el implante capilar que se hizo Orlando Liñán, presentador de Buen día Colombia?

Finalmente, el video revela cómo a través de 4agujas, lograron hacer el implante y aunque las imágenes son bastante específicas respecto a cómo se ve toda la intervención, Liñán afirmó que no sintió dolor.

Orlando Liñán en La casa de los famosos Colombia.
Orlando Liñán sorprende al mostrar que se hizo implante capilar. Foto | Canal RCN.

"Contento, pensé que iba a ser más traumático pero no me dolió nada, se logró un buen trabajo, esperemos los resultados que van a hacer positivos, gracias a este gran equipo que me recibió aquí", dijo el cantante.

Como era de esperarse, la publicación de Orlando mostrando con detalles cómo fue el mencionado procedimiento, generó una ola de reacciones entre los internautas, quienes no dudaron en compartir amorosas palabras felicitándolo por esta decisión.

"Esa es la actitud", "Igual mi amor para mí estás papacito", "Desde Venezuela, pido por favor que me lo dejen más bello de lo que ya es", "Diome eres el mejor", "Mi Orly bello", "Te ves hermoso. Calvo o mechudo", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

Orlando Liñán posando a la cámara.
Orlando Liñán se sometió a implante capilar. Foto | Canal RCN.

Muchos de sus seguidores, quedaron a la espera de conocer cuándo se podrán apreciar los resultados, pues por ahora, solo mostró detalles del procedimiento.

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