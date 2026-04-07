Desde hace varias semanas, los participantes que hacen parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, han generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas y reconocidas celebridades que hacen parte del entretenimiento al reaccionar acerca de sus estrategias y rivalidades.

Una de las famosas que más ha acaparado la atención mediática en las últimas horas es Alexa Torrex, quien no solo se ha destacado por ser un reconocida cantante y creadora de contenido, sino que también, por ser una de las más polémicas en la casa.

Por esta razón, Isabella, hija de Karina García, ha generado debate en redes sociales tras compartir su reacción al compartir un video de Alexa, quien apareció recientemente llorando.

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¿Cuál fue el video que compartió Isabella, hija de Karina García al ver la reacción de Alexa Torrex llorando?

Isabella Vargas reacciona a actitudes de Alexa Torrez. | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que Karina García se ha destacado por ser una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país, fue participante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia y actualmente es una de las host del programa ¿Qué hay pa’ dañar?.

Por su parte, miles de internautas han estado bajo la expectativa de lo que ha hecho la hija de Karina, quien es Isabella y siguió los pasos de su madre al ser una reconocida influenciadora.

De este modo, Isabella ha sido centro de atención al compartir recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores su reacción al ver a Alexa Torrex llorando en La casa de los famosos Colombia.

Esta reacción ha generado múltiples comentarios por parte de los internautas, pues, a pesar de que Isabella no opinó nada al respecto, navegantes creen que demostró “incomodidad” al ver ciertos gestos que ha tenido Alexa en los últimos días.

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¿Cómo ha sido la participación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Así se ha destacado Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que la participación de Alexa Torrex ha generado múltiples opiniones por parte de los internautas, pues, se ha destacado por ser una de las participantes que no cuenta con ningún tipo de “filtro” al momento en decir la verdad.

Así también, se ha destacado por ser una participante polémica y, también, por las múltiples sorpresas que tiene en los posicionamientos que se llevan a cabo en La casa de los famosos Colombia.