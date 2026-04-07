Frank Martínez mostró el incidente que tuvo con Gregorio Pernía durante un viaje; todo quedó en video

El humorista Frank Martínez generó risas entre sus fans al mostrar un curioso momento con Gregorio Pernía en medio de un incidente que tuvieron en carretera.

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¿Qué ocurrió en el viaje de Frank Martínez y Gregorio Pernía?

Los dos exparticipantes de MasterChef vivieron un inesperado momento durante un viaje, según lo que relató el humorista en su reencuentro con el actor, con quien mantiene una relación de amistas tras su participación en la cocina más importante del mundo.

A través de sus redes sociales, Frank Martínez compartió un video en el que se le ve junto a Gregorio Pernía y su esposa, Erika Farfán.

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En el video se evidencia que están en una carretera destapada, y Frank, fiel a su estilo, comparte con humor que se vararon.

Gregorio Pernía y Frank Martínez tuvieron un incidente en carretera y así lo solucionaron. (Foto: AFP)

“Ay, este paseo ha dejado tantas aventuras. Ya llovió todo lo que tenía que llover y ahora nos varamos”, dijo Frank, mostrando la camioneta blanca.

Mientras tanto, la esposa de Gregorio continúa en el vehículo, en el puesto de copiloto, mientras Gregorio y Frank intentan desvararse.

Gregorio Pernía, por su parte, le dice a su esposa que, si llaman a una moto para que la recoja, como se observa en el video, mientras Frank continúa grabando la situación.

¿Cómo lograron solucionar Frank Martínez y Gregorio Pernía el problema en la carretera?

Frank comenta: “Mire la herramienta para desvarar el carro”, mientras muestra a Gregorio con un pedazo de rama de un árbol en su mano. Por su parte, Gregorio menciona que se dañó la bomba de la gasolina.

El momento llamó la atención cuando Pernía toma el palo y golpea la parte de abajo del carro. Mientras realiza la acción, ambos se ríen.

Gregorio dice: “Espere a ver si prende”, repitiéndolo en varias ocasiones mientras se va subiendo al vehículo.

Gregorio Pernía y Frank Martínez tuvieron un incidente en carretera y así lo solucionaron. (Foto: Canal RCN)

Frank agregó: “Esperemos a ver si funciona, y si funciona, este es el video de la mecánica automotriz”, dijo.

Posteriormente, Gregorio entra al carro y gira la llave para encender la camioneta, que en ese momento prende. Esto generó reacciones en ambos, quienes gritaron al ver que el vehículo encendió de una.

Como era de esperarse, los comentarios con humor no tardaron en aparecer en la publicación.