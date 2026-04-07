Manuela Gómez expuso difícil situación que enfrenta tras salir de La casa de los famosos

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Manuela Gómez sorprendió al revelar la compleja situación personal que atraviesa en la actualidad, generando todo tipo de reacciones en redes sociales.

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¿Cuál es la difícil situación que Manuela Gómez atraviesa tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia?

Durante la mañana de este martes 7 de abril Manuela Gómez sorprendió con una serie de videos a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en el que se desahogó sobre la situación que estaba atravesando desde que fue eliminada de La casa de los famosos Colombia.

Manuela Gómez confiesa difícil momento tras su paso por La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Según relató la exparticipante del reality del Canal RCN una de las cosas que más anhelaba tras salir del programa era poder descansar plácidamente en su casa y recuperar todo el sueño acumulado de los últimos tres meses. Sin embargo, el panorama con el que se encontró fue completamente distinto.

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Gómez mencionó que desde que dejó la competencia no ha podido dormir más allá de las 8:00 a.m., pues su cuerpo aún no asimilaría que ya no se encuentra sometido a un horario estricto para despertar.

"Me levanto todos los días a las 6:00 a.m., a veces a las 7:00 a.m., a veces a las 8:00 a.m. no, yo quiero dormir, en La casa de los famosos me daba un sueño horrible después del almuerzo que eso me tumbaba, no, qué está pasando, yo quiero dormir hasta tarde. El cuerpo se me levanta solo, qué rabia", comentó.

¿Cómo fue la salida de Manuela Gómez de La casa de los famosos Colombia?

Vale la pena recordar que Manuela Gómez fue eliminada de La casa de los famosos Colombia luego de que los participantes del reality votaran anónimamente sobre a qué famoso consideraban un “mueble” dentro de la competencia, coincidiendo en que era la exparticipante.

Por tal razón el camión de la mudanza del afamado programa ingresó a la casa para llevarse a la participante y dejarla fuera de la competencia.