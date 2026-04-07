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Nataly Umaña dejó aparente indirecta a Alejandro Estrada: estas palabras dividen opiniones en redes

Nataly Umaña comparte curiosas palabras en sus redes e internautas opinan si es para Alejandro Estrada de La casa de los famosos Col.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Nataly Umaña dejó aparente indirecta a Alejandro Estrada: estas palabras dividen opiniones
¿Cuál es la aparente indirecta de Nataly Umañana a Alejandro Estrada? | Fotos: Canal RCN

Desde hace varias semanas, los participantes que hacen parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, han generado diversos comentarios tras los distintos acontecimientos que se han presentado en donde las polémicas, estrategias y rivalidad se han visto reflejadas.

Además, uno de los famosos que más ha acaparado la atención mediática es Alejandro Estrada, quien, no solo se ha destacado por ganarse el cariño de la audiencia, sino que también, al mostrar su educación, pese a algunas críticas que ha recibido por parte de sus compañeros.

Recordemos que en el pasado, Alejandro acaparó la atención mediática al terminar su exrelación con Nataly Umaña, quien aparentemente le fue “infiel” en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia y recientemente, la actriz ha dividido una ola de opiniones con su última publicación.

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¿Cuál fue la supuesta indirecta que Nataly Umañana le envió a Alejandro Estrada en su última publicación?

Nataly Umaña dejó aparente indirecta a Alejandro Estrada: estas palabras dividen opiniones
Internautas asocian palabras de Nataly Umaña a Alejandro Estrada. | Foto: Canal RCN

Sin duda, la participación de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia, ha generado gran debate por parte de los internautas, en especial, por los acontecimientos que ha llevado en su vida y, también, por todo lo que ha hecho Nataly Umaña.

Por este motivo, Nataly se ha apoderado de las redes sociales recientemente tras una publicación que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 794 mil seguidores, acerca de los cambios que ha tenido a nivel personal y profesional, expresando las siguientes palabras:

“Que sanes tanto que un día te mires al espejo y te sorprenda lo tranquila que estás”, agregó Nataly Umaña.

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Con base en estas palabras, una gran variedad de internautas ha generado múltiples opiniones acerca de si se trata de una aparente “indirecta” para Alejandro Estrada al demostrar que está atravesando por un importante momento a nivel emocional desde que se separaron.

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¿Cómo ha sido la participación de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

En los últimos días, Alejandro Estrada se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al ser uno de los famosos más votados en la competencia, pues se ha ganado el cariño de sus seguidores.

Nataly Umaña dejó aparente indirecta a Alejandro Estrada: estas palabras dividen opiniones
Así ha sido la participación de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Así también, dividió una gran variedad de opiniones tras el vínculo que tuvo con Yuli Ruíz. Sin embargo, cada uno tomó la decisión de continuar con sus caminos por separado.

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