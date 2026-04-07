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Juliana Velásquez compartió desgarrador testimonio que casi pone en riesgo su carrera: ¿qué le pasó?

La artista Juliana Velásquez abrió su corazón para hablar de uno de los episodios más difíciles de toda su vida.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Juliana Velásquez asiste a la 25ª edición de los Premios Grammy Latinos en el Centro Kaseya.
Juliana Velásquez reveló que padeció trastorno años atrás. Foto | Dimitrios Kambouris.

Juliana Velásquez, una de las artistas más exitosas del momento, recientemente capturó la atención en redes sociales al compartir su impactante testimonio sobre el trastorno que la afectó años atrás.

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¿Cuál fue el trastorno que sufrió Juliana Velásquez años atrás que casi le impide ser cantante?

En medio de una entrevista que la joven artista concedió para el podcast de Laura Tobón, abrió su corazón para contar que, por mucho tiempo padeció un trastorno al1m3nticio que casi le impide continuar con su carrera como cantante.

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"Desde muy chiquita, estuve muy inconforme por cómo me veía, yo tuve bul1m1a cuatro años, o sea, mi voz ronca, es porque yo duré 4 años v0mitand0 todos los días de mi vida y yo estaba como tan distorsionada que me levanto un día por la mañana con la garganta seca con un sabor a metal y empiezo a toser y tenía toda la ropa manchada de sangre" relató.

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En ese momento, lo que se le vino a la cabeza es que había pasado algo con su cuerpo, "se me 3xplotó algo por dentro", aseguró, por lo que en aseguró que salió corriendo junto a su mamá hacia una clínica para que la atendieran con urgencia.

Juliana Velásquez en la alfombra roja de los Latin Grammy.
Juliana Velásquez abrió su corazón para hablar de difícil momento de su vida. Foto | Bridget BENNETT .

¿Cuál fue el impactante testimonio de Juliana Velásquez sobre su salud?

De acuerdo con Juliana, luego de llegar al lugar y hacerle la gastroscopia, el doctor miró a su mamá y le pidió que le diera cinco minutos a solas con ella.

"Se sienta y me dice tú tienes la garganta en carn3 viva, me dijo de verdad hace mucho no veía el estado de unas cuerdas vocales como las tienes, yo te voy a hacer una pregunta que puedes no responder, tú estás vomitando", le dijo el doctor.

Al responderle de manera afirmativa y luego de una conversación con el médico, ella empezó a entender qué era lo que estaba sucediendo, por lo que en ese momento esta persona que la atendió le hizo saber que esto era muy grave para su voz.

Juliana Velásquez asiste a la fiesta de lanzamiento del álbum "Las Mujeres Ya No Lloran" en Hard Rock Live en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood.
Juliana Velásquez compartió impactante testimonio de vida. Foto | Mireya Acierto.

Afortunadamente, la artista logró superar este complicado momento de su vida que ocurrió cuando tenía 17 años, pues hoy en día su voz suena más fuerte que nunca y su talento la hecho llegar tan lejos como se lo ha permitido.

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