Omar Murillo abre su página azul en medio de rumores sobre su orientación

En enero del presente año, Omar Murillo y Koral Costa sorprendieron al revelar que su matrimonio había llegado, pues su noticia sorprendió a mundo del espectáculo, ya que eran una de las parejas más estables de la farándula colombiana.

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Sin embargo, han llegando más sorpresas tras su ruptura, ya que el actor ha causado revuelo en redes sociales desde que surgieron los rumores sobre su orientación, ya que ha sido vinculado sentimentalmente con otros hombrees, pero él no ha revelado detalles.

Por otro lado, Murillo ha generado conversación tras aparecer vestido de mujer en su cuenta de Instagram, pero él ha defendido esto como parte del arte y del mundo de la actuación, sin embargo, recientemente volvió a dar de qué hablar por una importante decisión.

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¿Omar Murillo abrirá una página azul?

Luego de que nacieran los rumores sobre su orientación, Omar Murillo siguió dando de qué hablar al anunciar que abriría su página azul, sin embargo, para muchos internautas esto se trataría de una estrategia para llamar la atención.

Omar Murillo sorprende al anunciar su página azul. (Foto: Canal RCN)

Pero, en horas de la mañana de este martes 31 e marzo, el actor dijo que ya estaba listo para dar ese paso e incluso dejó el link de su página en sus historias de Instagram.

En el video compartido, Murillo escribió: “a punto de salir a escena” y dejó una encuesta para que sus fans respondieran si están listos.

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Además, dejó ver la portada de su página y son varias fotos de él mostrando su cuerpo tonificado.

¿Omar Murillo reveló si le gustan los hombres?

Desde que los rumores empezaron a difundirse en redes sociales, Omar Murillo rompió le silencio y aclaró las dudas sobre su orientación.

Omar Murillo da inesperado paso en medio de polémica sobre su vida personal. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con el actor, “él justificó que no tenía nada de malo posar en una foto con otro hombre”, pues desde ahí es que surgieron las especulaciones, por eso, Omar sugirió que las personas deberían involucrarse menos en la vida de los otros.

Con esta respuesta, no reveló si los rumores son ciertos o son mentira, sin embargo, con el paso de los días él mismo alimentó la conversación con fotos a otro hombre y dejando en duda que en la publicación había algo más.