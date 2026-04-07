Offset, expareja de la artista estadounidense Cardi B, resultó herido con arma de fuego el pasado lunes 6 de abril en el estado de Florida en Estados Unidos, según informó TMZ. El cantante fue trasladado a un centro médico en donde actualmente se encuentra bajo observación.

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¿Qué ocurrió con Offset, expareja de Cardi B, y por qué fue herido con arma de fuego?

Kiari Kendrell Cephus, conocido en la industria musical como Offset, resultó herido con arma de fuego durante la noche del pasado lunes 6 de abril en las inmediaciones del Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Florida en Estados Unidos, según información revelada por medios internacionales.

Offset, expareja de Cardi B fue herido, ¿cuál es su estado? (Foto AFP: Amy Sussman).

De acuerdo con las declaraciones proporcionadas a TMZ por parte de un representante del rapero, Offset “se encuentra estable y está siendo monitoreado de cerca” por personal médico. Sin embargo, se desconoce el estado actual del artista y la gravedad de sus lesiones.

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Por su parte, el Departamento del Sheriff del condado de Seminole informó por medio de un comunicado que solo hubo un herido que fue trasladado al Memorial Regional Hospital, en Hollywood, Florida.

“El incidente ocurrió en el área de valet después de las 19:00 horas del lunes. La policía acudió de inmediato al sitio y la situación fue contenida rápidamente”, indicaron las autoridades.

Así mismo confirmaron la detención de dos personas relacionadas a los hechos y una investigación en curso para esclarecer lo sucedido.

¿Cómo se encuentra Offset, expareja de Cardi B, tras recibir impacto de bala?

Actualmente no hay una actualización sobre el estado de salud de Offset, expareja de Cardi B, ni información que apunte directamente a que este era objetivo directo del ataque o si se trató de un hecho aislado.

Offset en el hospital tras ser herido con arma de fuego: detalles del caso. (Foto AFP: Marcus Ingram).

Así mismo, el equipo del artista se ha mantenido al margen de la situación y no ha brindado información adicional que indique detalles sobre su estados de salud.

Por lo pronto, los hechos se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades competentes, y se espera que en las próximas horas se proporcionen más detalles sobre lo ocurrido.