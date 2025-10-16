Nuevas revelaciones sobre la muerte de Baby Demoni: habló la hermana de Yina Calderón

Claudia, hermana de Yina Calderón, rompió el silencio sobre la muerte de la influenciadora Alejandra Esquin, conocida en redes como Baby Demoni, quien fue hallada sin vida en su casa el pasado miércoles 14 de octubre.

¿Qué contó la hermana de Yina Calderón sobre la investigación por la muerte de Baby Demoni?

En un reciente video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en el que se refirió a las circunstancias en las que pudo haber muerto Baby Demoni, amiga cercana a su familia.

Según comentó, luego de acompañarla a realizarse diversos retoques estéticos para contrarrestar las secuelas que le había dejado su embarazo, no supo más de ella, hasta que uno de sus amigos reveló en redes sociales que en aquel entonces se encontraría peleando con su novio, Samor.

Sin embargo, Claudia se mantuvo al margen de las especulaciones al mencionar que no tenía pleno conocimiento sobre cómo ocurrieron los hechos por lo que prefería no indagar y apegarse a lo que la ley arrojara en medio de las investigaciones.

“Esperar a que sea medicina legal la que confirme todo y, bueno, hay un Dios que todo lo ve. Esperar a que todo se esclarezca”

Así mismo, mencionó que su pequeña hija quedaría a cargo de su abuela y su tía: “me queda mucha tristeza, porque queda una niña de 6 años, sé que queda en buenas manos de los abuelos, de la tía”

¿Qué se sabe sobre las honras fúnebres de Baby Demoni? Esto dijo Claudia Calderón

Por otro lado, Claudia se refirió a las honras fúnebres de Baby Demoni y explicó que, hasta el momento, se desconoce cuándo se llevarán a cabo. Además, aseguró que, apenas tenga información, estará junto a la familia de la influenciadora para brindarles apoyo en este difícil momento.

“Esperar cuándo se hará todo lo del velorio, lo del entierro y estar ahí con su familia, con su mamá, con su papá y su hermana, que son personas que obviamente están destruidas”, expresó.