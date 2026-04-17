Nueva pareja de Raúl Ocampo genera comentarios por parecido con Alejandra Villafañe: esto respondió

El actor Raúl Ocampo, recordado por su participación en MasterChef Celebrity Colombia 2025, volvió a ser tendencia en redes sociales tras publicar un video junto a su actual pareja, Laura Celis.

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Aunque la publicación tenía un enfoque romántico, el contenido generó una ola de comentarios por parte de usuarios, quienes centraron la conversación en comparaciones con su expareja, la fallecida actriz Alejandra Villafañe.

Nueva pareja de Raúl Ocampo genera comentarios por parecido con Alejandra Villafañe (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Raúl Ocampo en sus redes con su novia?

Raúl Ocampo publicó un video de nueve segundos en el que aparece junto a Laura Celis. En el clip, la pareja se muestra abrazada mientras ella le da un beso en la cara, ambos sonríen y comparten un momento cercano.

El video está acompañado de un mensaje que hace referencia a la sensación de encontrar a una persona cuya presencia genera bienestar.

En el audio se menciona cómo alguien puede influir positivamente en el estado de ánimo, transmitir ilusión con su compañía y convertirse en una fuente de energía en lo cotidiano.

Además, la publicación incluye la frase: “POV: Estás más feliz que yo con el 10% de descuento”, en tono humorístico, lo que refuerza el estilo relajado del contenido compartido por el actor.

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El video fue interpretado por muchos seguidores como una muestra de la etapa personal que atraviesa Ocampo, quien ha mantenido su vida privada en discreción en los últimos meses.

¿Cómo reaccionaron las redes?

Tras la publicación, los comentarios no se hicieron esperar. Una parte de los usuarios comenzó a señalar el parecido físico entre Laura Celis y Alejandra Villafañe, lo que generó comparaciones en la sección de comentarios.

Algunos internautas afirmaron que, al ver el video, pensaron que se trataba de contenido antiguo debido a las similitudes que perciben entre ambas. Estas opiniones se replicaron en diferentes plataformas, generando debate entre seguidores.

Sin embargo, también hubo quienes cuestionaron este tipo de comentarios y señalaron que no era necesario establecer comparaciones, especialmente teniendo en cuenta el contexto personal del actor. Varios usuarios hicieron un llamado a respetar la nueva relación y evitar juicios innecesarios.

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Frente a esto, Raúl Ocampo reaccionó a algunos comentarios, apoyando aquellos que defendían su derecho a continuar con su vida personal. Incluso, respondió con un aplauso y un corazón a mensajes que promovían el respeto.

Además, el actor dio “me gusta” a un comentario en el que un usuario señalaba que estaría cumpliendo una promesa personal de permitirse amar nuevamente y seguir adelante, en referencia a su relación pasada con Alejandra Villafañe.

La publicación continúa generando interacción en redes sociales, donde se mantiene el debate entre quienes opinan sobre su vida personal y quienes respaldan su proceso.