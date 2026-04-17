Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Nueva pareja de Raúl Ocampo genera comentarios por parecido con Alejandra Villafañe: esto respondió

Raúl Ocampo publicó un video con su novia y usuarios la compararon con Alejandra Villafañe.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Raúl Ocampo comparte video con su novia y redes la comparan con su ex
Raúl Ocampo comparte video con su novia y redes la comparan con su ex (Foto Canal RCN)

El actor Raúl Ocampo, recordado por su participación en MasterChef Celebrity Colombia 2025, volvió a ser tendencia en redes sociales tras publicar un video junto a su actual pareja, Laura Celis.

Artículos relacionados

Aunque la publicación tenía un enfoque romántico, el contenido generó una ola de comentarios por parte de usuarios, quienes centraron la conversación en comparaciones con su expareja, la fallecida actriz Alejandra Villafañe.

Nueva pareja de Raúl Ocampo genera comentarios por parecido con Alejandra Villafañe
Nueva pareja de Raúl Ocampo genera comentarios por parecido con Alejandra Villafañe (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Raúl Ocampo en sus redes con su novia?

Raúl Ocampo publicó un video de nueve segundos en el que aparece junto a Laura Celis. En el clip, la pareja se muestra abrazada mientras ella le da un beso en la cara, ambos sonríen y comparten un momento cercano.

El video está acompañado de un mensaje que hace referencia a la sensación de encontrar a una persona cuya presencia genera bienestar.

En el audio se menciona cómo alguien puede influir positivamente en el estado de ánimo, transmitir ilusión con su compañía y convertirse en una fuente de energía en lo cotidiano.

Además, la publicación incluye la frase: “POV: Estás más feliz que yo con el 10% de descuento”, en tono humorístico, lo que refuerza el estilo relajado del contenido compartido por el actor.

Artículos relacionados

El video fue interpretado por muchos seguidores como una muestra de la etapa personal que atraviesa Ocampo, quien ha mantenido su vida privada en discreción en los últimos meses.

¿Cómo reaccionaron las redes?

Tras la publicación, los comentarios no se hicieron esperar. Una parte de los usuarios comenzó a señalar el parecido físico entre Laura Celis y Alejandra Villafañe, lo que generó comparaciones en la sección de comentarios.

Algunos internautas afirmaron que, al ver el video, pensaron que se trataba de contenido antiguo debido a las similitudes que perciben entre ambas. Estas opiniones se replicaron en diferentes plataformas, generando debate entre seguidores.

Sin embargo, también hubo quienes cuestionaron este tipo de comentarios y señalaron que no era necesario establecer comparaciones, especialmente teniendo en cuenta el contexto personal del actor. Varios usuarios hicieron un llamado a respetar la nueva relación y evitar juicios innecesarios.

Artículos relacionados

Frente a esto, Raúl Ocampo reaccionó a algunos comentarios, apoyando aquellos que defendían su derecho a continuar con su vida personal. Incluso, respondió con un aplauso y un corazón a mensajes que promovían el respeto.

Además, el actor dio “me gusta” a un comentario en el que un usuario señalaba que estaría cumpliendo una promesa personal de permitirse amar nuevamente y seguir adelante, en referencia a su relación pasada con Alejandra Villafañe.

La publicación continúa generando interacción en redes sociales, donde se mantiene el debate entre quienes opinan sobre su vida personal y quienes respaldan su proceso.

Raúl Ocampo comparte video con su novia y desata comparaciones en redes
Raúl Ocampo comparte video con su novia y desata comparaciones en redes (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Westcol vive susto en carro volador. Westcol

Westcol sufre susto en carro volador en su viaje a China; así fue el inesperado episodio

Westcol mostró el miedo que sintió al viajar en un carro volador en China, un momento que se volvió viral en redes.

Westcol causa revuelo por su actitud con Luisa Castro Westcol

Westcol causa revuelo por su actitud con Luisa Castro en medio de rumores de infidelidad

Westcol vuelve a ser tendencia tras su polémica actitud en medio de rumores de supuesta infidelidad de Luisa Castro.

Yaya Muñoz y ex de Aida Victoria Merlano generan rumores en redes sociales Yaya Muñoz

Yaya Muñoz y ex de Aida Victoria Merlano generan rumores en redes sociales; ¿están juntos?

Yaya Muñoz y el ex de Aida Victoria Merlano llamaron la atención en redes tras aparecer con una inesperada interacción.

Lo más superlike

Reviven video de Shakira tras su cuestionada actitud con un camarógrafo Shakira

Reviven polémico video de Shakira tras mostrar cuestionable actitud con un camarógrafo

Un video que se viralizó en 2025, re vivió en pleno 2026 por el cual, Shakira fue cuestionada y criticada por polémica actitud.

Beba se pronunció sobre la placa de nominados en La casa de los famosos Col: ¿qué dijo al respecto? La casa de los famosos

Beba se pronunció sobre la placa de nominados en La casa de los famosos Col: ¿qué dijo al respecto?

Blessd habló sobre la llegada de su bebé y lo que siente en esta nueva etapa Blessd

Blessd rompió el silencio sobre la llegada de su bebé e hizo confesiones: “lo difícil que fue para mí”

Ejercicios que evitan el dolor de espalda tras reciente intervención de Margarita Ortega: ¿cuáles? Salud y Belleza

Ejercicios que evitan el dolor de espalda tras reciente intervención de Margarita Ortega: ¿cuáles?

Christian Nodal pospuso su boda con Ángela Aguilar: ¿se arrepiente de casarse? Christian Nodal

Christian Nodal pospone su boda con Ángela Aguilar: ¿se arrepintió?