Norma Nivia y Mateo Varela habrían hecho fuertes comentarios sobre Karina García

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Norma Nivia y Mateo Varela son tema de conversación en las redes sociales luego de que la pareja diera su opinión sobre el Stream Fighter y se refirieran al enfrentamiento de Karina García y Karely Ruiz.

¿Qué dijo Norma Nivia y Mateo Varela sobre el enfrentamiento de Karina García y Karely Ruiz?

Durante un reciente viaje a San Andrés Isla en el que se reencontraron con Emiro Navarro, La Toxi Costeña y Melissa Gate, la pareja conformada por Norma Nivia y Mateo Varela se refirieron a los enfrentamientos del Stream Fighter, evento organizado por Westcol y en el que participará Karina García.

Y es que luego de que Emiro les preguntara si participarían en este tipo de eventos, Norma Nivia manifestó que no lo haría, pero que sí sería espectadora, especialmente en la versión que se realizará este año en octubre.

La actriz aseguró, sin decir nombres propios, que sería feliz en primera fila viendo como arremeten contra una persona en especial. Algo con lo que Mateo estuvo de acuerdo.

“Yo no lo haría, pero sí iría a ver una que otra. Que la revi*nten, mi amor. Sería feliz viendo en primera fila como la arr*ncan esa cara”

Estas palabras fueron interpretadas por los internautas como una opinión directa sobre el enfrentamiento de Karina García y Karely Ruiz, el cual se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en Bogotá.

¿Norma Nivia y Mateo Varela opinaron del enfrentamiento entre Yina y Valdiri?

Sin embargo, hay quienes manifiestan que también podría estar hablando de Yina Calderón, pues la polémica influenciadora también participará en este evento y su enfrentamiento será contra Andrea Valdiri.

Pues recordemos que la relación entre Yina Calderón, Norma Nivia y Mateo Varela no fue la mejor dentro de La casa de los famosos Colombia.

Incluso, esta sería la razón por la que Yina Calderón no asistió al reencuentro de los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia en el que actualmente se encuentran reunidos Emiro, La Toxi, Melissa, Mateo y Norma.

